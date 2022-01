Οικονομία

Συνταξιούχοι - επίδομα 250 ευρώ: Διευκρινίσεις από τον e-ΕΦΚΑ

Τα κριτήρια και οι τελικοί δικαιούχοι. Οδηγίες εξακρίβωσης του δηλωθέντος φορολογητέου εισοδήματος στο myAADE.



Διευκρινίσεις σχετικά με την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ παρέχει ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Συγκεκριμένα, αναφορικά με τους δικαιούχους της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ, που καταβλήθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 2021, η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ υπενθυμίζει πως τα κριτήρια από τα οποία προκύπτουν οι τελικοί δικαιούχοι έχουν ανακοινωθεί από την 1η Δεκεμβρίου, είναι συγκεκριμένα και είναι τα εξής, βάσει του αρ. 25 του ν. 4865/2021:

1. Δυνητικοί δικαιούχοι του βοηθήματος είναι όσοι κατά τον Νοέμβριο 2021 έλαβαν:

οριστική ή προσωρινή σύνταξη ή προκαταβολή κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου

προσυνταξιοδοτική παροχή

αναπηρικά συνταξιοδοτικά επιδόματα, (όσα καταβάλλονται από τον e-ΕΦΚΑ)

Καταλαμβάνονται επίσης και οι συνταξιούχοι εκείνοι που λαμβάνουν σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (ανάπηροι πολέμου, καλλιτέχνες, κλπ).

2. Για την εξαγωγή των τελικών δικαιούχων εξετάστηκαν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις, βάσει των φορολογικών στοιχείων που έχουν δηλώσει οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι:

Το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα για το φορολογικό έτος 2021 δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 7.200 ευρώ.

Το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημά τους (το άθροισμα των φορολογητέων εισοδημάτων του υπόχρεου και του/της συζύγου/μέρους συμφώνου συμβίωσης) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 14.400 ευρώ.

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, η οποία προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ έτους 2021 (φορολογικού έτους 2020), δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ.

Είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2020.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, όσοι συνταξιούχοι θεωρούν ότι θα έπρεπε να τους καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ και αυτό δεν έγινε, θα πρέπει αρχικά να ανατρέξουν στα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεών τους, προκειμένου να διαπιστώσουν, αν πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις, που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Οδηγίες εξακρίβωσης του δηλωθέντος φορολογητέου εισοδήματος στην ψηφιακή πύλη myAADE

Α) Οι φορολογούμενοι, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, επιλέγοντας Εφαρμογές και Δημοφιλείς Εφαρμογές, οδηγούνται στη Δήλωση ΦΕΦΠ και Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ.

Μέσω των δηλώσεων αυτών, εκτυπώνονται οι πράξεις προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 και φόρου ΕΝΦΙΑ για το έτος 2021.

Το φορολογητέο εισόδημα μπορεί να αναζητηθεί στον πίνακα Γ1 της πράξης προσδιορισμού φόρου εισοδήματος αντίστοιχα για κάθε σύζυγο/ΜΣΣ. Υπενθυμίζεται ότι το ατομικό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 7.200 ευρώ, ενώ στην περίπτωση έγγαμων φορολογούμενων το οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 14.400 ευρώ.

Η αξία της ακίνητης περιουσίας μπορεί να αναζητηθεί στον πίνακα Γ της πράξης προσδιορισμού φόρου ΕΝΦΙΑ. Για την αξία της ακίνητης περιουσίας, τονίζεται ότι λαμβάνεται υπόψη η πράξη που αναφέρεται σε Διοικητικό Προσδιορισμό Φόρου και όχι οι τυχόν μετέπειτα πράξεις οι οποίες αναφέρονται σε Διορθωτικό Προσδιορισμό και οι οποίες προκύπτουν από τις δηλώσεις Ε9 που υποβάλλονται, μετά την έκδοση της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α..

Η συνολική αξία των ακινήτων του υπόχρεου, του/της συζύγου/ΜΣΣ και των εξαρτώμενων τέκνων, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.

Η ένδειξη για τον φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής τηρείται στο μητρώο της ΑΑΔΕ και εμφανίζεται στη στήλη της πράξης προσδιορισμού φόρου εισοδήματος στην ανάλυση των κωδικών -ποσών με τον κωδικό 319 για τον υπόχρεο και/ή 320 για τη σύζυγο/ΜΣΣ.

Επιπλέον, στην ίδια στήλη με τους κωδικούς 003 και 004 αναγράφεται το πλήθος των εξαρτώμενων τέκνων.

Τα εξαρτώμενα μέλη στο σύνολό τους (εξαρτώμενα τέκνα και λοιπά εξαρτώμενα μέλη) εμφανίζονται στον πίνακα 8 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020.

Όσοι συνταξιούχοι, ακόμα και μετά τον έλεγχο των προϋποθέσεων και της εξακρίβωσης των στοιχείων τους, που προαναφέρθηκαν, θεωρούν ότι θα έπρεπε να τους καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση, μπορούν να υποβάλουν ένσταση, στέλνοντας e-mail στο bonus2021@efka.gov.gr, όπου θα αναγράφουν:

το ονοματεπώνυμο τον ΑΦΜ τον ΑΜΚΑ τους

Η δυνατότητα υποβολής ένστασης, μέσω e-mail, ξεκινά σήμερα 5 Ιανουαρίου 2022 και λήγει στις 20 Ιανουαρίου 2022.

