Όμικρον: Γκάγκα - Μαγιορκίνης για τα κρούσματα και τα test (βίντεο)

Αναλυτική ενημέρωση για την ανησυχητική έξαρση της πανδημίας, την κατάσταση στο ΕΣΥ, το άνοιγμα των σχολείων και τα εμβόλια.

Ο Ant1news.gr αναμεέδωσε απευθείας από το Υπ. Υγείας, την ενημέρωση για την πορεία εξάπλωσης του κορονοϊού, από τους:

Μίνα Γκάγκα , Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας και

, Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας και Γκίκα Μαγιορκίνη, Επίκουρο Καθηγητή Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.

Η Μίνα Γκάγκα αναφέρθηκε στην επικράτηση της μετάλλαξης Όμικρον και ανακοίνωσε πως θα υπάρξει νέα επίταξη υπηρεσιών ιδιωτών ιατρών, για να καληφθούν κενά στα νοσοκομεία, λόγω της νόσησης με κορονοϊό, πολλών ιατρών και νοσηλευτών.





Νωρίτερα, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε τα στοιχεία για τους θανάτους, τους διασωληνωμένους και τα δεκάδες χιλιάδες νέα κρούσματα στην Ελλάδα.

Προβληματισμό προκαλούν τα ευρήματα στον "χάρτη" με την γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα.

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:





