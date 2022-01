Κόσμος

ΗΠΑ: 7 νεκρά παιδιά από φωτιά σε διαμέρισμα (εικόνες)

Διψήφιος είναι ο συνολικός αριθμός των θυμάτων της πυρκαγιάς, που ξέσπασε σε διαμέρισμα.

Επτά παιδιά βρίσκονται μεταξύ των 13 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα διαμέρισμα στο κέντρο της Φιλαδέλφειας, στις ανατολικές ΗΠΑ, ανακοίνωσαν σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο των πυροσβεστών, επτά παιδιά βρίσκονται μεταξύ των θυμάτων, μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στη συνοικία Φέρμοντ.

Η ακριβής ηλικία των παιδιών δεν έχει προς το παρόν διευκρινιστεί.

«Προσευχηθείτε για αυτά τα παιδιά», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο δήμαρχος Τζιμ Κένεϊ.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έφθασαν κατά τις 06.40 το πρωί (τοπική ώρα) και έδωσαν μάχη με τις φλόγες για περίπου 50 λεπτά προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, στον δεύτερο όροφο του τριώροφου κτιρίου.

Οκτώ άνθρωποι κατάφεραν να βγουν από το κτίριο χρησιμοποιώντας μία από τις δύο εξόδους, εξήγησε ο Μέρφι στον Τύπο. «Ήταν φοβερό», περιέγραψε ο ίδιος. «Κάνω αυτήν τη δουλειά περίπου 35 χρόνια και ίσως πρόκειται για μία από τις χειρότερες πυρκαγιές που έχω δει ποτέ».

Ένα παιδί και ένας ενήλικας διακομίστηκαν σε κοντινά νοσοκομεία.

Στο κτήριο υπήρχαν τέσσερις ανιχνευτές καπνού, ωστόσο δεν ενεργοποιήθηκαν, σύμφωνα με αξιωματικούς της πυροσβεστικής.

Υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με το πότε έγινε επιθεώρηση στους ανιχνευτές καπνού.

Η πυροσβεστική υπηρεσία αναφέρει πως επιθεωρήθηκαν τελευταία φορά το 2020. Ο Ντινές Ιντάλα, ο αντιπρόεδρος της Υπηρεσίας Κοινωνικής Στέγης της Φιλαδέλφειας, είπε σε δημοσιογράφους ότι η τελευταία ετήσια επιθεώρηση έγινε τον Μάιο του 2021.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο κτίριο, που ανήκει στην υπηρεσία του, υπήρχαν διαμερίσματα για δύο οικογένειες και 26 άνθρωποι διέμεναν εκεί.

