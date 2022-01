Τέσσερις τόνοι κοκαΐνης σε φορτίο με μπανάνες!

Κόσμος

Κατάσχεση "μαμούθ" 4,18 τόνων κοκαϊνης. Από ποια χώρα προέρχονταν τα ναρκωτικά και ποιος ήταν ο προορισμός τους.

Επτά άνθρωποι συνελήφθησαν στο Βέλγιο τη Δευτέρα, μετά την κατάσχεση 4,18 τόνων κοκαΐνης την περασμένη εβδομάδα στο Ρότερνταμ, τη μεγαλύτερη ποσότητα που εντοπίστηκε το 2021 σε αυτό το λιμάνι στη νότια Ολλανδία, ανακοίνωσε σήμερα η ολλανδική εισαγγελία.

Τα ναρκωτικά, η αξία των οποίων υπολογίζεται στα 300 εκατομμύρια ευρώ, ήταν κρυμμένα σε ένα εμπορευματοκιβώτιο με μπανάνες, που είχε φθάσει από τον Ισημερινό και προοριζόταν για την Αμβέρσα (Βέλγιο).

«4.060 κιλά βρέθηκαν μέσα σε (ένα φορτίο) μπανάνες, έπειτα από ενδελεχή έρευνα. Επιπλέον, 120 κιλά ανακαλύφθηκαν στην οροφή του κοντέινερ», εξήγησαν οι εισαγγελικές αρχές.

«Πρόκειται για τη σημαντικότερη κατάσχεση του 2021», συμπλήρωσαν. Η ανακάλυψη της κοκαΐνης έγινε την 30η Δεκεμβρίου.

Τα ναρκωτικά καταστράφηκαν στην Ολλανδία, πριν φθάσουν στο Βέλγιο. Οι βελγικές αρχές και μια ολλανδική ομάδα ακολούθησαν, στη συνέχεια, το κοντέινερ έως μια αποθήκη στο Έσσεν (Βέλγιο), στην άλλη πλευρά των συνόρων.

Η βελγική αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο τη Δευτέρα και συνέλαβε συνολικά 7 ανθρώπους, πέντε Βέλγους και δύο Βρετανούς. Έξι συλληφθέντες έχουν τεθεί υπό κράτηση.

