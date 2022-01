Τοπικά Νέα

Φθιώτιδα: Νεκρός ποδοσφαιριστής σε τροχαίο

Όλα συνέβησαν σύμφωνα με πληροφορίες στον κόμβο του Αγίου Σεραφείμ με την Αστυνομία να διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τραγικού συμβάντος.

Ανείπωτη τραγωδία το απόγευμα της Τετάρτης στο ύψος του Αγίου Σεραφείμ στη Φθιώτιδα.

Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο ποδοσφαιριστής του Παμμωλιακού, Στέλιος Μπουσδούκος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ποδοσφαιριστής επέστρεφε από τη δουλειά του με μηχανάκι, καθώς είχε το αυτοκίνητό του στο συνεργείο και έπεσε θύμα τροχαίου στο οποίο ενεπλάκη ένας ηλικιωμένος άνδρας 85 ετών.

Ο 39χρονος Στέλιος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ωστόσο παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες που καταβλήθηκαν έφυγε από την ζωή λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Τετάρτης.

Η είδηση της οδυνηρής απώλειας του βύθισε στο πένθος την περιοχή του Μώλου, την Λοκρίδα, και όλη την ποδοσφαιρική Φθιώτιδα.

Ο Στέλιος Μπουσδουκος ήταν παντρεμένος και είχε ένα μικρό παιδί που πήγαινε στο δημοτικό.

Την τραγική είδηση γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο προπονητής Γιάννης Αποστόλου ο οποίος συνδεόταν μαζί του με πολύχρονη φιλία ενώ είχαν συνεργαστεί και σαν ποδοσφαιριστής με προπονητή.

πηγή: lamianow.gr

