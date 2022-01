Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Ημέρα ρομαντισμού και αγάπης (βίντεο)

Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Ημέρα ρομαντισμού και αγάπης

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.



«Η Αφροδίτη πλησιάζει τον Ήλιο που σημαίνει προσπαθήστε να πλησιάσετε αγαπημένα σας πρόσωπα», είπε η Λίτσα Πατέρα στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως είπε η Λίτσα Πατέρα, με αφορμή και τον εορτασμό των Θεοφανείων, η σημερινή ημέρα είναι ημέρα ρομαντισμού και αγάπης.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα παρέθεσε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

