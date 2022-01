Κοινωνία

Τραγωδία στο κυνήγι - Άρτα: Καλά νέα για τον 16χρονο

Όλα τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του 16χρονου που αυτοπυροβολήθηκε.

Ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα για τον 16χρονο από την Άρτα που πυροβόλησε κατά λάθος και σκότωσε τον θείο του και στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε, κατά τη διάρκεια κυνηγιού.

Σύμφωνα με την πληροφορίες, η οξυγόνωση των πνευμόνων του είναι πολύ καλή από το πρωί και εδώ και λίγες ώρες αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Άρτας, όπου και νοσηλεύεται.

Οι εξετάσεις, στις οποίες έχει υποβληθεί ο 16χρονος, δείχνουν να βελτιώνεται η κατάστασή του. Τις επόμενες ημέρες οι γιατροί θα μπορούν να μιλήσουν με ασφάλεια για την πορεία της υγείας του.

Πηγή: ΕΡΤ