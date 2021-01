Κοινωνία

Κορονοϊός - Κυνήγι: που επιτρέπεται και γιατί

Τι ανακοινωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς. Πότε θα συζητηθεί ξανά η άρση περιορισμών για την μετακίνηση κυνηγών και ερασιτεχνών ψαράδων.

Συνέχιση της απαγόρευσης του κυνηγιού και του ψαρέματος σε όλη την χώρα, ανακοινωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς, αναφέροντας ότι το θέμα θα συζητηθεί ξανά στην Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων την ερχόμενη Παρασκευή.

Ωστόσο, όπως είπε ο Υφ. Πολιτικής Προστασίας, επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση το κυνήγι σε τρεις περιφερειακές ενότητες, με στόχο την αποφυγή εξάπλωσης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων.

Σε αυτές θα επιτρέπεται μονο το κυνήγι αγρογούρουνου, μόνο εντός των ορίων της περιφερειακής ενότητας και από ομάδες κυνηγών αποτελούμενες από έως και 4 άτομα, που θα επιβαίνουν απο δύο σε κάθε αυτοκίνητο.

Πρόκεται για τις Περεφερειακές Ενότητες Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης.

Σε περίπτωση παραβίασης των σχετικών όρων θα επιβάλλεται εκτός των προβλεπόμενων κυρώσεων και ανάκληση της σχετικής άδειας κυνηγιού και απαγόρευση λήψης νέας άδειας για μία τριετία, ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς.

Το θέμα του κυνηγιού και του ψαρέματος θα συζητηθεί και την επόμενη Παρασκευή ενώ θα ανοίξει και η συζήτηση για το θέμα των αθλητικών δραστηριοτήτων.