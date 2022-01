Αρτα

Τραγωδία στο κυνήγι – Άρτα: ιατρικό ανακοινωθέν για τον 16χρονο

Μάχη δίνει ο 16χρονος που αυτοπυροβολήθηκε, ενώ και οι γονείς του είναι νοσηλευόμενοι στο νοσοκομείο.

Ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του 16χρονου που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Άρτας μετά τον αυτοπυροβολισμό του, εξέδωσε ο Συντονιστής Διευθυντής της, Χριστόδουλος Ναθαναήλ.

«Η κατάσταση του 16χρονου ασθενή που νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του Γ. Ν. Άρτας σήμερα είναι σταθεροποιημένη. Ο ασθενής συνεχίζει να βρίσκεται σε καταστολή και με μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Τα ζωτικά του σημεία είναι σταθερά και η οξυγόνωση των πνευμόνων ικανοποιητική. Προβλέπεται να παραμείνει σήμερα σε καταστολή και εάν η εξέλιξη της υγείας του συνεχίσει να είναι καλή από αύριο θα αρχίσει η διαδικασία αφύπνισης του ασθενούς», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Λίγες ώρες μετά την κηδεία του αδελφού του, που έπεσε νεκρός από το μονόβολο του γιού του, ο πατέρας του 16χρονου υπέστη έμφραγμα και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο της Άρτας. Σε άλλο θάλαμο, νοσηλεύεται η σύζυγος του και μητέρα του 16χρονου, η οποία είναι έγκυος στο τρίτο παιδί της και προσπαθεί να ξεπεράσει το σοκ της τραγωδίας.

Χθες η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του πατέρα του 16χρονου, καθώς και του θείου του, αδελφού του πατέρα του, οι οποίοι κατηγορούνται ο μεν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ο δε για παραβάσεις του νόμου περί όπλων και της δασικής νομοθεσίας, καθώς ήταν δικό του το όπλο που χρησιμοποίησε ο έφηβος.

