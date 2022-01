Κοινωνία

Καιρός: Βροχές, μποφόρ και χιόνια από Παρασκευή

Αλλάζει άρδην το σκηνικό του καιρού από αύριο. Πού και πότε τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Πόσο θα πέσει η θερμοκρασία.

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από αύριο Παρασκευή, καθώς αναμένονται νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές, που σταδιακά από το μεσημέρι θα ενταθούν. Καταιγίδες αναμένονται κατά κύριο λόγο από το μεσημέρι στο Ιόνιο και στα δυτικά παράκτια της Ηπείρου, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Χιόνι ή χιονόνερο αναμένεται από το απόγευμα στα ορεινά της βόρειας χώρας. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες και κατά τόπους θα σημειωθούν λασποβροχές. Η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη έως το πρωί.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -2 έως 7 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 13, στη Θεσσαλία από 3 έως 14, στην Ήπειρο από 6 έως 16, στην Ανατολική Στερεά από 4 έως 16, στη Δυτική Στερεά από 7 έως 15, στην Πελοπόννησο από 4 έως 18, στα νησιά του Ιονίου από 13 έως 15, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 11 έως 16, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 7 έως 17 και στην Κρήτη από 7 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως από το απόγευμα βορείως της Λήμνου θα στραφούν σε ανατολικούς 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και από το απόγευμα 4 έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με ασθενείς, πρόσκαιρες βροχές από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 8 έως 13 βαθμούς Κελσίου.