Κόσμος

Κορονοϊός – Φιλιππίνες: Ο Ντουτέρτε ζήτησε τη σύλληψη των απείθαρχων ανεμβολίαστων

Σύμφωνα με τα αυστηρά μέτρα που έχουν τεθεί σε ισχύ οι ανεμβολίαστοι μπορούν να βγουν από το σπίτι τους μόνο για να αγοράσουν είδη πρώτης ανάγκης ή να γυμναστούν.

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων Ροντρίγκο Ντουτέρτε ζήτησε σήμερα να συλλαμβάνονται οι ανεμβολίαστοι πολίτες που δεν τηρούν την υποχρέωση να παραμένουν στα σπίτια τους, κατά τη διάρκεια της περιόδου επιβολής των αυστηρότερων περιορισμών, που στοχεύουν να αναχαιτίσουν την εκτίναξη των κρουσμάτων που συνδέονται με την παραλλαγή Όμικρον.

Η κυβέρνηση των Φιλιππίνων ενίσχυσε τους περιορισμούς στην πρωτεύουσα Μανίλα και σε διάφορες περιοχές αυτήν την εβδομάδα, μετά τον τριπλασιασμό των κρουσμάτων τις δύο προηγούμενες ημέρες.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ανεμβολίαστοι κάτοικοι πρέπει να μένουν στα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της περιόδου επιβολής των νέων μέτρων, που θα παραμείνουν σε ισχύ έως τα μέσα Ιανουαρίου και δεν θα μπορούν να βγαίνουν παρά μόνο για να αγοράσουν είδη πρώτης ανάγκης ή να γυμναστούν.

«Μπροστά στην εθνική έκτακτη ανάγκη (…) διατάζω τους (τοπικούς άρχοντες) να αναζητούν τους ανεμβολίαστους και να τους ζητούν να μην μετακινούνται. Κι αν αρνηθούν, εάν βγαίνουν από τα σπίτια τους (…) τότε οι αρχές θα μπορούν να συλλάβουν τους μη συνεργάσιμους», δήλωσε ο πρόεδρος Ντουτέρτε σε ένα ηχογραφημένο μήνυμα.

Περίπου το 70% των κατοίκων στη μητροπολιτική περιοχή της Μανίλας, όπου ζουν περισσότεροι από 13 εκατομμύρια άνθρωποι, έχει εμβολιαστεί πλήρως, όμως λιγότεροι από τον μισό πληθυσμό συνολικά στη χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης.

Ο Ντουτέρτε δήλωσε «άναυδος» από τον σημαντικό αριθμό των Φιλιππινέζων που δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμη.

Τα ημερήσια κρούσματα κορονοϊού στις Φιλιππίνες κατέγραψαν ρεκόρ από τις 26 Σεπτεμβρίου, με 17.220 κρούσματα σήμερα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Το υπουργείο Υγείας έθεσε το σύνολο της χώρας των 109 εκατομμυρίων κατοίκων σε «υψηλό κίνδυνο» έπειτα από μια ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες, ανέφερε η Μαρία Ροζάριο Βεργκέιρε, μια αξιωματούχος της αρχής Υγείας της χώρας, στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN Philippines.