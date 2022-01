Κόσμος

Καζακστάν – Πρόεδρος: Αποκαταστάθηκε η συνταγματική τάξη

Δεκάδες νεκροί και διαδηλωτές στις ταραχές στο Καζακστάν. Σήμερα το διάγγελμα του Κάσιμ-Γιομάρτ Τοκάγεφ.

Ο πρόεδρος του Καζακστάν, ο Κάσιμ-Γιομάρτ Τοκάγεφ, τόνισε σήμερα ότι η συνταγματική τάξη αποκαταστάθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος της στη χώρα της κεντρικής Ασίας, όπου μαίνονται αιματηρές ταραχές εδώ και ημέρες, σύμφωνα με ανακοίνωση που έδωσαν στη δημοσιότητα οι υπηρεσίες του.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Καζακστάν, σε χωριστό δελτίο Τύπου, ανέφερε ότι 26 «οπλισμένοι εγκληματίες» σκοτώθηκαν και πάνω από 3.000 συνελήφθησαν, ενώ στις τάξεις των δυνάμεων ασφαλείας έχασαν τη ζωή τους 18 αστυνομικοί και μέλη της εθνικής φρουράς από την έναρξη των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας.

Ο κ. Τοκάγεφ θα απευθύνει διάγγελμα προς το έθνος σήμερα, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

