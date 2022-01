Παράξενα

Λιθουανία - CIA: μυστική εγκατάσταση βγαίνει “στο... σφυρί”

Το θρίλερ σχετικά με το κτήριο και την χρήση του. Τι αρνούνται οι Αρχές της Λιθουανίας, τι αναφέρεται σε έρευνα της Γερουσίας.

Διώροφο ακίνητο σε καταπράσινο προάστιο του Βίλνιους το οποίο, σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπήρξε «black site», μυστική εγκατάσταση της CIA που χρησιμοποιείτο για να κρατούνται και να βασανίζονται ύποπτοι κατά τη διάρκεια του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας» θα διατεθεί προς πώληση.

Το ταμείο αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας της Λιθουανίας ενημέρωσε χθες Παρασκευή πως σκοπεύει να δημοπρατήσει το κτήριο, που επιφάνειας 968 τετραγωνικών μέτρων.

Η εγκατάσταση έγινε κέντρο εκπαίδευσης πρακτόρων της λιθουανικής υπηρεσίας πληροφοριών από το 2007 και μετά.

Το κτήριο «συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο» των κτιρίων «που θα πωλήσει το ταμείο», ανέφερε μια εκπρόσωπός του.

Οι λιθουανικές αρχές έχουν διαψεύσει πως το κτήριο αποτελούσε μυστικό κέντρο κράτησης της αμερικανικής υπηρεσίας κατασκοπείας.

Όμως ανταποκρίνεται στην περιγραφή μιας εγκατάστασης με την κωδική ονομασία «Violet» που περιεχόταν σε έρευνα της αμερικανικής Γερουσίας.

Έρευνα του λιθουανικού κοινοβουλίου επίσης αναφερόταν στην ύπαρξη τέτοιας εγκατάστασης.

Στο κτήριο, στο προάστιο Ανταβιλιέι, φιλοξενούνταν ως τον Μάρτιο του 2004 ιππικός όμιλος κι ένα καφέ που ανήκε σε οικογένεια που ζούσε εκεί.

Η οικογένεια πούλησε το ακίνητο στην Elite, εταιρεία η οποία σήμερα έχει κλείσει. Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, επρόκειτο για εταιρεία-βιτρίνα της CIA.

Το 2018, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είχε τονίσει πως λειτουργούσε πράγματι μυστική εγκατάσταση της αμερικανικής υπηρεσίας κατασκοπείας στη Λιθουανία μεταξύ του 2005 και του 2006.

Επίσης χθες, οι λιθουανικές αρχές κατέβαλαν αποζημίωση σε Παλαιστίνιο που κρατείται το τρέχον διάστημα στη βάση του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στο Γκουαντάναμο, που σύμφωνα με το ΕΔΑΔ είχε κρατηθεί και βασανιστεί στη μυστική εγκατάσταση της CIA στη χώρα της Βαλτικής.

Το ΕΔΑΔ είχε καταδικάσει το Βίλνιους να καταβάλει ποσό 130.000 ευρώ στον άνδρα για την παραβίαση των δικαιωμάτων του.

Σύμφωνα με το λιθουανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, το ποσό καταβλήθηκε σε τραπεζικό λογαριασμό που είχε οριστεί από τον προσφεύγοντα και τον συνήγορό του, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων BNS.

