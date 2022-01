Κοινωνία

Σχολεία - Self test: ελλείψεις στα φαρμακεία στην εκπνοή της διορίας

Για "εξαφάνιση" των test, άδεια ράφια και ταλαιπωρία κάνουν λόγο φαρμακοποιοί και γονείς. Τι αναφέρουν κυνερνητικές πηγές για την επάρκεια και την διάθεση τους.

Με το βλέμμα στραμμένο στη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου που ανοίγουν σχολεία και Πανεπιστήμια, γονείς, εκπαιδευτικοί και πανεπιστημιακοί δάσκαλοι εκφράζουν τον προβληματισμό και τις απορίες τους για την επιστροφή στα θρανία και τα αμφιθέατρα.

Εκπαιδευτικοί και γονείς σπεύδουν να προμηθευτούν τα απαραίτητα για το άνοιγμα των σχολείων self test αλλά σύμφωνα με πολίτες και εκπορσώπους των φαρμακοποιών, σε πολλά φαρμακεία ανά την χώρα, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, δεν υπάρχει self test ουτε για δείγμα, ενώ εκπνέει σήμερα η διορία για την προμήθεια τωων test από τουςε γονείς.

Υπενθυμίζεται ότι ο προσυμπτωματικός έλεγχος για τον κορoνοϊό με self test είναι υποχρεωτικός για όλους τους μαθητές, εμβολιασμένους και μη, καθώς και για τους εκπαιδευτικούς, ενώ η δήλωση και το αποτέλεσμα για τις δημόσιες σχολικές μονάδες πρέπει να καταχωρείται στη πλατφόρμα edupass.gov.gr

Κυβερνητικές πηγές για την επάρκεια self test

Σχετικά με την εξέλιξη της διάθεσης των δωρεάν self test σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν πως, η κατάσταση έχει ως εξής:

Μέχρι το βράδυ της Παρασκευής είχαν διατεθεί περισσότερα από 6 εκ τέστ 1.287.000 δικαιούχους. Δηλαδή 3 στους 4 δικαιούχους μαθητές και εκπαιδευτικούς έχουν πάρει τα τέστ που τους αναλογούν.

Λόγω της υψηλής ζήτησης σημειώθηκαν κενά σε φαρμακεία και έως αργά το βράδυ και νωρίς σήμερα το πρωί έγιναν οι αναγκαίες ενέργειες ανεφοδιασμού των φαρμακείων από τις φαμακαποθήκες αλλά και από το απόθεμα της πολιτικής προστασίας προκειμένου να καλυφθούν οι όποιες ελλείψεις.

Τα φαρμακεία σήμερα τρίτη ημέρα διάθεσης των τεστ στους δικαιούχους παραμένουν ανοιχτά έως τις 5-6μμ και συνεχίζουν τη δωρεάν διανομή σε όσους πολίτες δεν έχουν λάβει.

Εκτιμάται ότι σήμερα θα μπορέσουν να διατεθούν πάνω από 1 εκ τεστ.

Υπάρχει το αναγκαίο απόθεμα για την εξυπηρέτηση όλων των δικαιούχων.

Το Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωσή του αναφέρει «λίγες ώρες πριν το άνοιγμα των σχολείων τη Δευτέρα διαπιστώνεται έλλειψη των απαραίτητων δωρεάν self test σε πολλά φαρμακεία της χώρας, όπως αναφέρει και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Η απουσία προγραμματισμού για την διάθεση του αναγκαίου αποθέματος και η εκ νέου ταλαιπωρία γονιών, μαθητών και εκπαιδευτικών, δείχνει για άλλη μια φορά την επιπολαιότητα και τα διαχειριστικά κενά της δήθεν "επιτελικής" διακυβέρνησης της ΝΔ».

'Εως σήμερα τα τεστ στα φαρμακεία

Οι μαθητές όλων των βαθμίδων, εμβολιασμένοι και μη, καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί, θα προμηθεύονται έως και σήμερα Σάββατο 8 Ιανουαρίου, πέντε δωρεάν αυτοδιαγνωστικά (self) τεστ από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των δύο πρώτων εβδομάδων επαναλειτουργίας των σχολείων, δηλαδή από 10 Ιανουαρίου έως και 21 Ιανουαρίου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, το self-test πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση κάθε Τρίτη και Παρασκευή στο σχολείο, ενώ για την πρώτη εβδομάδα (10-15/1) το self-test θα πραγματοποιηθεί έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση της Δευτέρας (10/1), της Τρίτης (11/1) και της Παρασκευής (14/1).

Στέρεψαν από τα δωρεάν self tests τα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης.

Όπως επισημαίνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, η κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης ενόψει του ανοίγματος των σχολείων είχε ως αποτέλεσμα να εξαντληθούν τα αποθέματα που υπήρχαν και να αδειάσουν τα ράφια των φαρμακείων.

«Η ζήτηση των δωρεάν self tests εκτοξεύτηκε τις τελευταίες ημέρες από γονείς και μαθητές που έσπευσαν να τα προμηθευτούν μετά τις εξαγγελίες των υπουργείων Υγείας και Παιδείας. Μεσολάβησε και η αργία των Φώτων και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα περισσότερα φαρμακεία της πόλης να διαθέσουν όλο το απόθεμά τους και πλέον να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλους συμπολίτες μας», εξηγεί ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Διονύσιος Ευγενίδης.

Από την πλευρά του, ο Γραμματέας του Συλλόγου Γιώργος Κιοσές επισημαίνει ότι «η ζήτηση ήταν τόσο αυξημένη που εκτιμάται ότι σε κάποια φαρμακεία μπορεί να διατέθηκαν μέσα σε μόνο μία μέρα έως και χίλια self tests. Ταυτόχρονα, τονίζει ότι έγιναν κάποιες νέες προμήθειες, αλλά οι συσκευασίες που εστάλησαν στα φαρμακεία ήταν 200άδες αντί 500άδες, δηλαδή μειωμένες ποσότητες σε σύγκριση με τις προηγούμενες φορές».

Σύμφωνα με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης «για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί ευθύνεται το μικρό περιθώριο που δόθηκε από την Πολιτεία, μόλις δύο ημερών, για την εξυπηρέτηση των δικαιούχων, χρονικό διάστημα μη επαρκές. Επιπλέον, κύρια αιτία για την έλλειψη self tests είναι και η δυσλειτουργία του συστήματος καταχώρισής τους, το οποίο, όπως είχε καταγγείλει ο ΦΣΘ, δεν ανανεώνεται όπως πρέπει, με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι τα φαρμακεία ακόμη έχουν απόθεμα σε τεστ αυτοδιάγνωσης, ενώ στην πραγματικότητα το έχουν εξαντλήσει αλλά αδυνατούν να κάνουν νέα παραγγελία από την φαρμακαποθήκη τους».

Το υπουργείο Παιδείας εξηγώντας τους λόγους που ανοίγουν τα σχολεία λέει ότι «τίποτε δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη διά ζώσης διδασκαλία. Για την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών μας, τα οποία είναι πολύ σημαντικό να λειτουργούν στο φυσικό τους χώρο, με τους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους».

Και τονίζει: «Η δια ζώσης λειτουργία των σχολείων σε καιρό πανδημίας διασφαλίζει και τη μεγαλύτερη ασφάλεια των παιδιών μας, καθώς στα σχολεία προβλέπεται ένα αποτελεσματικό δίχτυ προστασίας της εκπαιδευτικής κοινότητας, με τη διενέργεια συστηματικών τεστ κάθε εβδομάδα για την προσέλευση στο σχολείο, με την απαρέγκλιτη χρήση της μάσκας, με τους εκτεταμένους καθημερινούς ελέγχους σε περίπτωση κρούσματος στο τμήμα, μεταξύ και των άλλων μέτρων που ήδη ισχύουν. Τα περισσότερα από τα παραπάνω δεν ισχύουν όταν τα σχολεία είναι κλειστά».

