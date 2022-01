Κόσμος

Αίγυπτος: Πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα

Νεκροί και τραυματίες σε σύγκρουση δύο λεωφορείων.

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 17 τραυματίστηκαν σήμερα την αυγή σε τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν ένα λεωφορείο και ένα μικρό λεωφορείο στο νότιο τμήμα της χερσονήσου του Σινά, στην Αίγυπτο, σύμφωνα με αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφάλειας.

Η ομίχλη και η υπερβολική ταχύτητα που είχαν αναπτύξει οι δύο οδηγοί ευθύνονται για το δυστύχημα αυτό, το οποίο έγινε κοντά στην Ελ-Τορ, πρωτεύουσα της επαρχίας του Νοτίου Σινά, σε απόσταση 400 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά του Καΐρου, διευκρίνισαν οι ίδιες πηγές.

Το λεωφορείο είχε ξεκινήσει από το Κάιρο και κατευθυνόταν προς το Σαρμ ελ Σέιχ, στην Ερυθρά Θάλασσα, όταν συγκρούστηκε με το μικρό λεωφορείο.

Όλοι οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της πόλης Ελ Τορ.

Πολλά δυστυχήματα σημειώνονται στην Αίγυπτο, όπου η συντήρηση του οδικού δικτύου δεν είναι καλή και δεν τηρείται σε μεγάλο βαθμό ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, 7.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαία στην Αίγυπτο το 2020.

