Κοινωνία

Κάτω Πατήσια: ο πιστολέρο παραδόθηκε στην Αστυνομία

Μεγάλη κινητοποίηση για τον άνδρα που άνοιξε πυρ το πρωί της Κυριακής.

Έληξε ο συναγερμός στην Αστυνομία που προκλήθηκε μετά τους πυροβολισμός από έναν άνδρα, έξω από το σπίτι του, στην οδό Εφέσου, στην Πλατεία Αμερικής, στα Κάτω Πατήσια.

Ο άνδρας άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως, σκορπίζοντας τον τρόμο στους περίοικους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πυροβόλησε τουλάχιστον έξι φορές με ένα πιστόλι.

Ακολούθως ο δράστης μπήκε στο σπίτι του και κλειδώθηκε μέσα σε αυτό.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 8:30 της Κυριακής.

Επί τόπου έσπευσαν αστυνιομικοί και διαπραγματευτής της Αστυνομίας.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο άνδρας παραδόθηκε μετά απο περίπου μία ώρα και ακολούθως οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Πρόκειται γα ένας 30χρονο αλβανικής υπηκοότητας.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει βρεθεί το πιστόλι με το οποίο πυροβολούσε, ενώ δεν έχουν διευκρινιστεί και τα αίτια των πυροβολισμών.

