Κιλκίς: Έσπασε την καραντίνα και πήγε.. να ψηφίσει!

Αντιμέτωπα με μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση βρέθηκαν σήμερα τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου Κιλκίς, τα οποία προσήλθαν το πρωί για τις δημαιρεσίες, στο πλαίσιο των οποίων εξελέγη το νέο προεδρείο.

Η έκπληξη μάλιστα δεν ήρθε από τα πρόσωπα που εξελέγησαν στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου, αλλά από τη συνάδελφό τους δημοτική σύμβουλο Ελένη Αναστασιάδου, η οποία αιφνιδίασε τους πάντες, καθώς βρέθηκε πριν από τρεις-τέσσερις μέρες θετική στον κορονοϊό, αλλά αποφάσισε να σπάσει την καραντίνα και να πάει να ψηφίσει… σαν να μην τρέχει τίποτα.

Η είσοδός της στο χώρο όπου διεξάγονταν οι δημαιρεσίες προκάλεσε αναταραχή και αντιδράσεις, καθώς είχε γίνει γνωστό ότι η δημοτική σύμβουλος νοσεί από τον COVID-19 και ως εκ τούτου όλοι γνώριζαν πως δεν θα μπορούσε να προσέλθει για να ψηφίσει.

Εν τέλει, υπό το βάρος των αντιδράσεων και των σχολίων από πολλούς συμβούλους, όλων των παρατάξεων, που έκαναν λόγο για εγκληματική κίνηση από πλευράς της, καθώς λόγω της υπερμεταδοτικότητας της Όμικρον όφειλε να μείνει σε καραντίνα, αναγκάστηκε να φύγει άρον άρον από το χώρο και μάλιστα χωρίς να ψηφίσει.

Το δυσάρεστο, όπως πληροφορήθηκε τομιλώντας με κάποιους δημοτικούς συμβούλους, ήταν το γεγονός ότι η κ. Αναστασιάδου που προέρχεται από παράταξη της ελάσσονος αντιπολίτευσης, της τρίτης κατά σειρά που εκπροσωπείται στο δημοτικό συμβούλιο, εμφανίστηκε στην αίθουσα της ψηφοφορίας μάλλον σε κακή κατάσταση με έντονο βήχα και εμφανώς καταβεβλημένη.

Ενόχληση μάλιστα προκάλεσε και η στάση του επικεφαλής της παράταξης με την οποία εκλέχθηκε, Δημήτρη Αγαθόπουλου, ο οποίος δεν έκανε κανένα σχόλιο, ούτε ζήτησε το λόγο από τη σύμβουλό του, για την απόφασή της να προσέλθει στις δημαιρεσίες, με άμεσο κίνδυνο να μεταδώσει τον ιό στους γύρω της, αγνοώντας τις συνέπειες.

Αναφορικά πάντως με την εκλογή του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου Κιλκίς, στη θέση του προέδρου εξελέγη και πάλι ο Παύλος Θωμαΐδης, από την πλειοψηφούσα παράταξη, στη θέση του αντιπροέδρου ο Θεμιστοκλής Ανθρακίδης και στη θέση του γραμματέα η Άννα Νικολαΐδου, που προέρχονται από την αντιπολίτευση.

