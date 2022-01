Κοινωνία

Κακοκαιρία “Διομήδης”: Έρχεται φέρνοντας και χιόνια

Έντονα αναμένονται τα φαινόμενα με το κύμα κακοκαιρίας. Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν.

Οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες, που εκδηλώνονται σήμερα Δευτέρα 10 Ιανουαρίου από το πρωί σε αρκετές περιοχές της χώρας, αναμένεται κατά τη διάρκεια της ημέρας να ενταθούν, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Περισσότερο θα επηρεαστούν η Βόρεια Ελλάδα, το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, το Ιόνιο, η Πελοπόννησος, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, οι χιονοπτώσεις που εκδηλώνονται στα ορεινά, προοδευτικά θα επεκταθούν σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας με χαμηλότερο υψόμετρο. Αυξημένη είναι η πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων, ιδιαίτερα σε νησιωτικά τμήματα, ενώ πιθανότητα εκδήλωσης υδροσιφώνων εντοπίζεται σε τμήματα του Αιγαίου.

Αύριο, Τρίτη 11 Ιανουαρίου, ο καιρός θα παρουσιάσει περαιτέρω επιδείνωση με αρκετά έντονα κατά τόπους φαινόμενα, πυκνές χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα, πτώση της θερμοκρασίας και σχεδόν θυελλώδεις ανέμους κυρίως στο Βόρειο Αιγαίο.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ΕΜΥ προσανατολίζεται στην έκδοση έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, με την επερχόμενη κακοκαιρία να φέρει την ονομασία «Διομήδης».

