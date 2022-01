Κοινωνία

Κορονοϊός - Πρύτανης ΕΜΠ: προβληματική η δια ζώσης διδασκαλία και εξεταστική

Τι αναφέρει για το πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να γίνουν μαθήματα και εξετάσεις. Τι ζητά από όλα τα μέλη της "κοινότητας του Πολυτεχνείου".

Αιχμές προς το Υπουργείο Παιδείας και συστάσεις και παρακλήσεις προς φοιτητές και διδάσκοντες στο Πολυτεχνείο απευθύνει ο Πρύτανης του ΕΜΠ, σχετικά με την δια ζώσης παράδοση μαθημάτων και την δια ζώσης εξέταση μαθημάτων, εν μέσω έξαρσης των κρουσμάτων κορονοϊού.

'Όλη η δήλωση του Πρύτανη του ΕΜΠ

"Η έξαρση της μετάλλαξης Όμικρον μέσα στην πανδημία covid-19 προκαλεί σοβαρές δυσχέρειες στη δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία του Ιδρύματος.

Παρά το υψηλό ποσοστό εμβολιασμού στη φοιτητική κοινότητα του ΕΜΠ, καθώς και σε αυτή των διδασκόντων, τα ποσοστά νόσησης μεταξύ των πλήρως εμβολιασμένων, αν και ως επί το πλείστον με ήπια συμπτώματα, καθιστούν απαραίτητη την αυστηρή τήρηση των μέτρων περιορισμού της διασποράς μέσα στο πλαίσιο των γενικότερων ενισχυμένων υγειονομικών κανόνων.

Σημειώνεται ότι το ΥΠΑΙΘ και τα συναρμόδια Υπουργεία οφείλουν να ενημερώσουν δίχως καθυστέρηση για τα περί πρωτοκόλλων ελέγχου, και να προσφέρουν τη δυνατότητα για τον έλεγχο, στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση, των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, με τα κατάλληλα διαγνωστικά μέσα. Η επανεκκίνηση και διεξαγωγή της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας, για το υπόλοιπο του ακαδημαϊκού εξαμήνου, είναι ιδιαίτερα προβληματική δεδομένου ότι διδάσκοντες και διδασκόμενοι είναι πλέον πολύ πιθανόν να βρεθούν σε αναγκαστική αδυναμία, λόγω καραντίνας, να συμμετάσχουν.

Γι’ αυτόν τον λόγο, με συνεννόηση διδασκόντων, διδασκομένων και διοικήσεων των Σχολών, η διδασκαλία και η άσκηση, στις αίθουσες και στο εργαστήριο, κατά περίπτωση, θα προσαρμοστούν με τον βέλτιστο συνδυασμό μεθόδων στις πραγματικές συνθήκες, με γνώμονα την ενίσχυση της αποδοτικότητάς τους και την προστασία της υγείας.

Αυτή, άλλωστε, είναι η ακολουθούμενη πρακτική στα περισσότερα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Η εξεταστική περίοδος που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 17/1 σε μερικές Σχολές και στις 24/1 σε άλλες, θα είναι εκτεθειμένη, κατά τα φαινόμενα, στην αιχμή τη έξαρσης της Όμικρον, της οποίας η υποχώρηση αναμένεται προς το τέλος του τρέχοντος μηνός.

Η δια ζώσης διεξαγωγή των εξετάσεων, στο βαθμό που θα είναι κατά περίπτωση εφικτή, θα συνοδεύεται από τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα (πιστοποιητικά εμβολιασμού, μάσκες κλπ). Για όσους φοιτητές καταστεί αδύνατη η συμμετοχή τους, λόγω νόησης και καραντίνας, θα ληφθεί μέριμνα ώστε να εξεταστούν με τον πλέον πρόσφορο τρόπο που θα καθοριστεί, λαμβανομένου υπόψη του ισχύοντος πλαισίου, από τους διδάσκοντες σε συνεννόηση με τους φοιτητές.

Είναι αυτονόητο ότι η αδυναμία συμμετοχής στις εξετάσεις θα τεκμαίρεται με δήλωση στο edupass και πιστοποιητικό νόσησης. Να σημειωθεί ότι, στα περισσότερα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, οι εξετάσεις διενεργούνται ή προγραμματίζονται συνδυάζοντας, σε κυμαινόμενο ποσοστό, τη δια ζώσης με την εξ αποστάσεως διαδικασία.

Απευθύνεται θερμή παράκληση σε όλα τα μέλη της κοινότητας να ενημερώνουν, με καταχώριση στο edupass τη νόσηση από τον ιό, ώστε να αποτυπώνεται η πραγματική έκταση της νόσησης, και να προσαρμόζονται αναλόγως η διδασκαλία και οι εξετάσεις.

Η προαναφερθείσα μέριμνα για προσαρμογή της διδασκαλίας και των εξετάσεων στις συνθήκες έξαρσης της πανδημίας, με επιδίωξη την ελαχιστοποίηση των απωλειών των φοιτητών είναι σοβαρό κίνητρο για τη συστηματική και υπεύθυνη ενημέρωση του edupass αλλά και των υπευθύνων των Σχολών. Η αποφυγή δήλωσης νόσησης και η μη τήρηση των συνακόλουθων μέτρων, προκειμένου να αποφευχθούν οι όποιες απώλειες σε μαθήματα ή εξετάσεις, είναι επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία.

Η κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου έχει καταβάλει μεγάλη προσπάθεια και έχει επιδείξει αξιοθαύμαστη υπευθυνότητα, κυρίως μέσω του εκτεταμένου εμβολιασμού που συνεχίζεται, ώστε η εκπαίδευση και η έρευνα να υποστούν τις λιγότερες δυνατές απώλειες.

Η τρέχουσα περίοδος απαιτεί την προσαρμογή μας στις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας, και την παράταση της αντοχής και της προσπάθειάς μας που πιθανόν να μη χρειαστεί να διαρκέσει παρά για σύντομο διάστημα. Υγεία, δύναμη και αντοχή σε όλους!

Ο Πρύτανης

Ανδρέας Γ. Μπουντουβής"

