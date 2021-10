Κοινωνία

ΕΜΠ: “για το ”αυθαίρετο” των φοιτητών η Πολεοδομία θα έβαζε και πρόστιμο"

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Κοσμήτορας Σταύρος Κουρκουλής, για το κτίσμα των φοιτητών και την παρέμβαση της Αστυνομίας. Τι απαντά για την χρήση βίας από φοιτητές.

«Πήγαν να χτίσουν τοίχο με τούβλα, σε ένα χώρο με υαλοπετάσματα, έτσι με τον “τσαμπουκά”», είπε στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1, ο Κοσμήτορας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Σταύρος Κουρκουλής, αναφορικά με την παρέμβαση της Αστυνομίας και την κατεδάφιση του αυθαίρετου κτίσματος που προσπάθησαν να χτίζουν οι φοιτητές.

Όπως ανέφερε ο Κοσμήτορας του ΕΜΠ, «Με πειθώ, παραίνεση, έκκληση, προειδοποίηση και με κάθε τρόπο, προσπαθήσαμε να τους πείσουμε. Δεν έγινε κάποια διαλογική συζήτηση, ήταν αποφασισμένοι να κάνουν αυτό που έκαναν», προσθέτοντας πάντως, σε απάντηση και φημολογιών για χρήση βίας σε βάρος καθηγητών ότι «δεν υπήρξε βία, παρά μόνο λεκτική».

«Είχαν καταλάβει προ πολλών ετών κάποιον χώρο αυθαίρετα και τον χρησιμοποιούσαν. Όταν αυτός κατεστράφη, ζήτησαν από την Σχολή να τον διορθώσει. Η Σχολή δεν μπορεί να τον διορθώσει, αν δεν ξέρει τι είναι και ποιος τον χρησιμοποιεί», συμπλήρωσε ο κ. Κουρκουλής.

Σε ότι αφορά το πώς μπήκαν τα δομικά υλικά στον χώρο, ο Κοσμήτορας του ΕΜΠ απάντησε ότι «η Πολυτεχνειούπολη δεν είναι ένα κτήριο. Είναι μια τεράστια έκταση, χιλιάδων στρεμμάτων και το προσωπικό μας δεν είναι επαρκές για την φύλαξη».

Μάλιστα, ο Καθηγητής του ΕΜΠ αποκάλυψε στην εκπομπή και το «εξωφρενικό», ότι «η Πολεοδομία ήταν έτοιμη να καταλογίσει και πρόστιμο στην Σχολή για το αυθαίρετο κτίσμα καθώς αυτόπροβλέπεται, κάτι που τελικώς δεν έγινε, μετά και την εισαγγελική εντολή να κατεδαφιστεί ότι είχε χτιστεί».

Σε ότι αφορά την ανάγκη παρέμβασης της Αστυνομίας για την διευθέτηση του προβλήματος, ο κ. Κουρκουλής είπε ότι «κανείς ακαδημαϊκός δάσκαλος δεν έχει διάθεση να καταφεύγει στην Αστυνομία. Προσπαθήσαμε να πείσουμε τα παιδιά. Οι δημόσιοι λειτουργοί έπραξαν απλώς τα αυτονόητα, που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο και τίποτα άλλο».

Ειδήσεις σήμερα:

Ακαδημαϊκές Ταυτότητες σε ψηφιακή μορφή - πώς θα εκδίδονται

“Κοκομπλόκο” σε πρώτη τηλεοπτική προβολή στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

“Μπάλλος” - Ζερεφός: Την Πέμπτη έβρεξε όσο το 1/3 της χρονιάς