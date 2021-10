Life

“Κοκομπλόκο” σε πρώτη τηλεοπτική προβολή στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Μια απολαυστική κωμωδία που θα “φτιάξει” το βράδυ και την διάθεση μας, προσφέρει στους τηλεθεατές του, σε α΄ προβολή, ο ΑΝΤ1.

Η Τζούλι, η Κέιλα και η Σαμ είναι τρείς φίλες που τελειώνουν το σχολείο και ετοιμάζονται για το πάρτι αποφοίτησης. Βασικός τους στόχος είναι πριν πάνε στο κολέγιο να έχουν χάσει την παρθενιά τους.

Η Τζούλι αποφασίζει να κάνει σεξ με το αγόρι της, η Κέιλα με κάποιον που της αρέσει, όσο η Σαμ εξερευνά την σεξουαλικότητά της.

Θα πάνε στο πάρτι με αυτόν τον στόχο, μόνο που υπολόγισαν χωρίς τους υπερπροστατευτικούς γονείς τους. Εκείνοι διαβάζουν τα μηνύματα που ανταλλάσσουν οι κόρες τους, μαθαίνουν τι πονηρό σχεδιάζουν για τον χορό αποφοίτησης και αναλαμβάνουν δράση…

Το «Κοκομπλόκο» είναι μια απολαυστική κωμωδία που υπόσχεται να μας κάνει να γελάσουμε δυνατά, βλέποντας τις ξεκαρδιστικές περιπέτειες των πρωταγωνιστών.

Έρχεται σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση, αυτή την Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, στις 23:45, στον ΑΝΤ1!

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ : Κέι Κάνον

ΠΑΙΖΟΥΝ: Λέσλι Μαν, Τζον Σένα, Άικ Μπάρινχολτζ, Κάθριν Νιούτον, Ροντα Γκριφις

