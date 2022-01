Κοινωνία

Ηλιούπολη - Τροχαίο: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε κολώνα

Σοβαρό τροχαίο στην Ηλιούπολη. Σοβαρά τραυματισμένος ο οδηγός.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, λίγο μετά τη 1:00 τα ξημερώματα, οδηγός οχήματος έχασε λόγω της έντονης βροχόπτωσης τον έλεγχο του αυτοκινήτου ενώ κινούνταν επί της Λεωφόρου Σοφοκλή Βενιζέλου και προσέκρουσε σε κολώνα, σύρθηκε για περίπου 70 μέτρα και κατέληξε σε άλλη κολώνα!.

Χρειάστηκε να γίνει απεγκλωβισμός του οδηγού και εταφέρθηκε, σοβαρά τραυματισμένος, στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

