“Άγριες Μέλισσες”: Έξαλλη η Μυρσίνη με τον Κωνσταντή (βίντεο)

Η Μυρσίνη μαθαίνει πως ο Κωνσταντής ετοιμάζεται για γάμο με τη Δρόσω. Πώς θα αντιδράσει; Αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται απόψε με ένα συγκλονιστικό επεισόδιο που θα καθηλώσει.

Αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της Τρίτης προβλήθηκε στην εκπομπή “Το Πρωινό”.

Η Μυρσίνη μαθαίνει πως ο Κωνσταντής ετοιμάζεται για γάμο με τη Δρόσω. Πώς θα αντιδράσει;





ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Ο Δούκας προσπαθεί να πείσει τον Νικηφόρο ότι δεν είναι με το μέρος του Ακύλα και ζητά να συνεργαστούν. Η Μυρσίνη μαθαίνει πως ο Κωνσταντής ετοιμάζεται για γάμο με τη Δρόσω. Πώς θα αντιδράσει; Ο Λάμπρος έρχεται σε αντιπαράθεση με την Αιμιλία και της ανακοινώνει την πρόθεσή του να πάρει πίσω τη θέση του, φτάνοντας ακόμα και στο Υπουργείο. Ο Τόλλιας πάει στους Άβαντες για να αντιμετωπίσει τον Θανασάκη. Ο Δούκας ζητά εξηγήσεις από τον Ακύλα για τα λεφτά που λείπουν από το έργο του αεροδρομίου και του δίνει τελεσίγραφο. Η Μυρσίνη αποφασίζει να γνωριστεί καλύτερα με τη Ρένα, βρίσκοντας έναν σύμμαχο στο πρόσωπό της. Η Ελένη τσακώνεται με τον Λάμπρο εξαιτίας του Ζάχου, ενώ η Ασημίνα θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα προσωπικό αδιέξοδο…

