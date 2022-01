Κοινωνία

Κολωνάκι: Έκαψαν τέσσερα αυτοκίνητα

Συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία από φωτιά σε οχήματα στο Κολωνάκι.

Συναγερμός σήμανε στην στην ΕΛΑΣ και την Πυροσβεστική Υπηρεσία τα ξημερώματα της Τεετάρτης για φωτιά σε οχήματα στο Κολωνάκι.

Συγκεκριμένα, φωτιά έβαλαν άγνωστοι σε τέσσερα αυτοκίνητα στη συμβολή των οδών Μονή Πετράκη και Βασιλίσσης Σοφίας.

Από τη φωτιά τα οχήματα υπέστησαν καταστροφές, ενώ τα δύο κάηκαν ολοσχερώς.

Κάποια από τα αυτοκίνητα είχαν αρκετά μέτρα απόσταση μεταξύ τους, κάτι που σημαίνει ότι μπήκε πάνω από ένας εμπρηστικός μηχανισμός.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε σταθμευμένα ΕΙΧ οχήματα επί της οδού Μονής Πετράκη στην Αθήνα.

??Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 13, 2022

