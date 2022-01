Αθλητικά

Απόλλων – Άρης: Μηδέν όλα στη Σμύρνη

Χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Απόλλωνα Σμύρνης με τον φιλοξενούμενο Άρη.

Έπειτα από ένα μέτριο παιχνίδι, Απόλλων Σμύρνης και Άρης αναδείχθηκαν ισόπαλοι δίχως τέρματα στο «Γεώργιος Καμάρας», σε αναμέτρηση για τη 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Αποτέλεσμα που κράτησε στην ουρά της βαθμολογίας την «Ελαφρά Ταξιαρχία» κι εκτός εξάδας την ομάδα του Άκη Μάντζιου.

Μετά από ένα νωθρό ξεκίνημα, οι γηπεδούχοι του Μάρκο Γκρότε είχαν την πρώτη τους καλή στιγμή στο 16’, όταν από σέντρα του Δήμου Μπαξεβανίδη, ο Βικίντας Σλίβκα έκανε την κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Χουλιάν Κουέστα. Στο 36’, σε αντεπίθεση, το σουτ του Γιάννη Γιαννιώτα, που πιεζόταν από τον Ντάνιελ Σούντγκρεν, βρήκε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων ενώ στο επόμενο λεπτό και την άλλη εστία, ο Αντώνης Ντεντάκης πρόλαβε την ύστατη στιγμή τον Μπρούνο Γκάμα.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με καλύτερο ρυθμό. Το σουτ του Ντάνιελ Μαντσίνι πέρασε άουτ ενώ αυτό του Χαβιέ Ματίγια σταμάτησε στην αγκαλιά του Νταβίντ Βέρχουλστ. Ο Κουέστα είχε πολύ πιο δύσκολο έργο να σταματήσει τον επελαύνοντα Μπαξεβανίδη στο 57’ ενώ το φάουλ του Γκάμα 20 λεπτά αργότερα έδιωξε με γροθιές ο Βέρχουλστ. Οι Θεσσαλονικείς πίεσαν στα τελευταία λεπτά, ωστόσο στις αντεπιθέσεις η «Ελαφρά Ταξιαρχία» σπατάλησε δυο σπουδαίες ευκαιρίες με τους Ρατζίβ φαν λα Πάρα και Μικαλάι Σίγκνεβιτς που, όμως, αστόχησαν απελπιστικά. Στην τελευταία φάση του αγώνα, ο Βέρχουλστ πραγματοποίησε εξαιρετική επέμβαση σε κεφαλιά του Γιάκουμπ Μπράμπετς, με το 0-0 να μένει μέχρι το τέλος.

Διαιτητής: Δημήτριος Καραντώνης (Ημαθίας).

Κίτρινες: Μπαξεβανίδης.

Οι συνθέσεις:

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Μάρκο Γκρότε): Βέρχουλστ, Ντεντάκης, Μπαξεβανίδης, Ρόγκνε, Άλβες, Φάμπρι, Παμλίδης (77’ Φαν λα Πάρα), Σλίβκα, Γιαννιώτας (46’ Μαρτίνες), Παπαγεωργίου (85’ Φατιόν), Ιωαννίδης (68’ Σίγκνεβιτς).

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Σούντγκρεν, Γκάνεα, Γκάμα, Μπράμπετς, Ματίγια (64’ Εντιαγέ), Μαντσίνι, Φαμπιάνο, Μπερτόγλιο (86’ Χαϊροβιτς), Ματέο (70’ Λόπεθ), Σάσα (64’ Τζέγκο).

