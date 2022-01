Αθλητικά

AEK - Παναιτωλικός: Δεύτερο "σοκ" για την Ένωση

Κατάφερε να πάρει τη νίκη ο Παιναιτωλικός απέναντι στην ΑΕΚ με 1-2

Δεύτερο διαδοχικό εντός έδρας «σοκ» για την ΑΕΚ, που μετά τον ΟΦΗ ηττήθηκε 2-1 και από τον Παναιτωλικό στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Super League. Στο άδειο ΟΑΚΑ, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Ανσαριφάρντ στο 44΄, όμως στο 78΄ ο Καρέλης και στο 84΄ ο Μεντόσα οδήγησαν την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου στην σπουδαιότερη νίκη της στην εφετινή σεζόν.

Με αρκετές απουσίες ποδοσφαιριστών ιδιαίτερα επιδραστικών στο παιχνίδι της (Τσούμπερ, Αραούχο), η ΑΕΚ παρουσίασε πολύ μέτρια εικόνα στο α΄ ημίχρονο. Με τον Αμραμπατ σε κακή ημέρα και τον Λιβάι Γκαρσία να μην έχει «μπει» στο ρυθμό του αγώνα, οι γηπεδούχοι δυσκολεύονταν πάρα πολύ στη δημιουργία, παρά την εξαιρετική παρουσία -για ακόμα μία αγωνιστική- του Πέτρου Μάνταλου. Ο αρχηγός ήταν αυτός που δημιούργησε και την πρώτη μεγάλη ευκαιρία, με έξοχη πάσα στον Ανσαριφάρντ στο 36΄, αλλά το σουτ του Ιρανού απέκρουσε εντυπωσιακά ο Μελίσσας.

Ο Ανσαριφάρντ ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ στην εκπνοή του ημιχρόνου, όταν έφυγε στην κόντρα και διένυσε απόσταση μεγαλύτερη των 60-65 μέτρων. Η αμυντική προσπάθεια του Βργκοτς ήταν... τραγική και ο Καρίμ κατάφερε να τον «αδειάσει» και να πλασάρει στην κλειστή γωνία για να γράψει το 1-0.

Ένα γκολ στο πιο κρίσιμο -χρονικά- σημείο ενός τέτοιου αγώνα. Φαινόταν και στις αντιδράσεις των φιλοξενούμενων φεύγοντας προς τα αποδυτήρια, πόσο «σκασμένοι» ήταν που βρέθηκαν πίσω στο σκορ, δευτερόλεπτα πριν το σφύριγμα του διαιτητή. Η ανάπαυλα θα τους έδινε τη δυνατότητα να ανασυνταχθούν με το ηθικό στα ύψη. Τώρα, ήταν υποχρεωμένοι να επιτεθούν, εναντίον ενός de facto ανώτερου αντιπάλου.

Με την εκκίνηση του β΄ ημιχρόνου η ΑΕΚ έχασε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες να «τελειώσει» το ματς. Στο 47΄ το απευθείας φάουλ του Τζαβέλλα «τράνταξε» το δοκάρι του Μελίσσα, ο οποίος στο 48΄ πραγματοποίησε σωτήρια επέμβαση σε προσπάθεια του Λιβάι Γκαρσία. Όσο περνούσε ο χρόνος ο Παναιτωλικός έβρισκε τα «πατήματά» του και άρχισε να πλησιάζει την περιοχή του Τσιντώτα, χωρίς ωστόσο να δημιουργεί τη μεγάλη ευκαιρία. Στο 77΄ πάλι ο Μελίσσας απέκρουσε εξαιρετικά το διαγώνιο σουτ του Τσούμπερ, αλλά αμέσως μετά ο Παναιτωλικός ισοφάρισε! Ο Ντουάρτε «έβγαλε» τον Καρέλη «στην πλάτη» της άμυνας της ΑΕΚ και ο έμπειρος επιθετικός πλάσαρε τον Τσιντώτα ισοφαρίζοντας 1-1 στο 78΄.

Κι ενώ θα περίμενε κανείς ότι η ΑΕΚ θα εντείνει τις προσπάθειές της, το ματς «γύρισε ανάποδα»! Στο 84΄ ο Μεντόσα με «κεραυνό» έξω από την περιοχή έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, πετυχαίνοντας ένα γκολ που πιθανότατα είναι το καλύτερο της αγωνιστικής. Παράλληλα, ήταν το γκολ που χάρισε στους Αγρινιώτες την πιο σημαντική εφετινή τους νίκη, αφού τους απομακρύνει κατά εννέα βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Διαιτητής: Γκάμαρης (Αθηνών)

Κίτρινες: Σιμόες - Μεντόσα

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Αργύρης Γιαννίκης): Τσιντώτας, Σβάρνας (80΄ Ρότα), Βράνιες, Τζαβέλλας, Μοχαμάντι, Σιμόες (87΄ Κοσίδης), Λε Ταλέκ (80΄ Σάκχοφ), Μάνταλος, Αμραμπατ (87΄ Γέβτιτς), Γκαρσία (65΄ Τσούμπερ), Ανσαριφάρντ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Μελίσσας, Βργκοτς, Αντούνες (64΄ Μάρτενσον), Λούι, Χουχούμης, Μπαρμπόσα (70΄ Μορσέι), Κορνέλιους, Ντουάρτε, Φλόρες, Μεντόσα, Βέργος (70΄ Καρέλης)

