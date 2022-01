Κοινωνία

Ριζούπολη: συλλήψεις πριν από τον αγώνα - Κατασχέθηκαν λοστοί και τσεκούρια (εικόνες)

Τι εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές πριν από τον αγώνα στη Ριζούπολη το βράδυ του Σαββάτου.

Δεκαπέντε άτομα συνελήφθησαν χθες (Σάββατο) το απόγευμα πριν από την έναρξη ποδοσφαιρικού αγώνα Απόλλωνα - Αρη, στο γήπεδο Ριζούπολης «Γ. Καμάρας».

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου 100 άτομα συγκεντρώθηκαν περιμετρικά του γηπέδου, κρατώντας λοστούς και πυροσβεστήρες και φορώντας κράνη.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, όπου μετέβησαν στο σημείο και ακινητοποίησαν τα άτομα αυτά, ενώ έκαναν παράλληλα έλεγχο και στα οχήματά τους.

Προσήχθησαν συνολικά 89 άτομα, στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Από τους διενεργηθέντες ελέγχους βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν: 6 μολότοφ, 11 τσεκούρια, 8 σουγιάδες, 5 μαχαίρια, 7 σιδερένιοι σωλήνες, 6 στειλιάρια, 3 καδρόνια, 3 γκλομπ, 5 κατσαβίδια, 2 σφυριά, 2 αλυσίδες, σκύλα, κόφτης, 5 πυροσβεστήρες, 33 φωτοβολίδες, 3 κροτίδες, 3 βεγγαλικά, 40 κράνη, 5 κουκούλες, πέτρες, μάρμαρα, ποσότητα κοκαΐνης βάρους 2 γραμμαρίων και τσιγάρο με κάνναβη.

Τελικά, συνελήφθησαν οι 15 από τους προσαχθέντες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, φωτοβολίδων και βεγγαλικών, εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς και περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

