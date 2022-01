Υγεία - Περιβάλλον

Μόσιαλος - Κορονοϊός: Τι δείχνει η συνεχιζόμενη μείωση στον ρυθμό μεταβολής των κρουσμάτων

Τι εκτιμά για το νέο κύμα πανδημίας ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας του Κολλεγίου Imperial και της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου (LSE).

Ο ρυθμός μεταβολής των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων Covid-19 στην Ευρώπη συνεχίζει να μειώνεται, πράγμα που πιθανώς σημαίνει πως το κύμα θα κορυφωθεί σύντομα. Αυτό αναφέρει σε νέα ανάρτηση του στο Facebook ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας του Κολλεγίου Imperial και της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου (LSE), Ηλίας Μόσιαλος.

Παραθέτει σχετικά ένα γράφημα που απεικονίζει τον εβδομαδιαίο ρυθμό μεταβολής των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων για οποιαδήποτε δεδομένη ημερομηνία και το οποίο αποτυπώνει την ποσοστιαία αλλαγή στον αριθμό των επιβεβαιωμεένων κρουσμάτων στην Ευρώπη κατά τις τελευταίες επτά ημέρες σε σχέση με τον αριθμό των προηγούμενων επτά ημεράν. Σύμφωνα με το γράφημα, ο εβδομαδιαίος ρυθμός μεταβολής βρίσκεται τώρα στο 17% και, κατά τον κ. Μόσιαλο, θα πρε?πει να πέσει στο 0%.

«Στη συνεέχεια», όπως επισημαίνει, «όταν αυτός ο ρυθμός πέσει κάτω από το 0% και έχει δηλαδή αρνητικό πρόσημο, τότε θα δούμε πώς ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμαάτων θα αρχιίσει να μειώνεται.

Να μην ξεχνάμε όμως πως ο αντίκτυπος σε εισαγωγές στα νοσοκομεία έχει 2-3 εβδομάδες καθυστέρηση (σε σχέση με το πότε κάποιος κολλάει τον ιο?). Κρατάμε την επιφύλαξη πως τα στοιχεία για τα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι αντιπροσωπευτικά, προσέχουμε, εμβολιαζόμαστε αν δεν έχουμε εμβολιαστεί, και μένουμε αισιόδοξοι».

