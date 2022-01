Κόσμος

Νεογέννητο πέθανε από κορονοϊό στο Κατάρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεογέννητο ηλικίας τριών εβδομάδων έφυγε από τη ζωή από κορονοϊό.

Νεογέννητο ηλικίας τριών εβδομάδων υπέκυψε εξαιτίας «βαριάς λοίμωξης» που του προκάλεσε η COVID-19 στο Κατάρ, σπάνια περίπτωση στο εμιράτο του Κόλπου, ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές χθες Κυριακή.

Γενικά, η θνητότητα εξαιτίας της νόσου που προκαλεί ο νέος κορονοϊός είναι ιδιαίτερα περιορισμένη στα παιδιά, αλλά οι υγειονομικές αρχές αρκετών χωρών καταγράφουν περισσότερα κρούσματα στις τάξεις τους αφότου άρχισε η εξάπλωση της παραλλαγής Όμικρον.

«Ένα βρέφος τριών εβδομάδων δυστυχώς απεβίωσε εξαιτίας βαριάς λοίμωξης οφειλόμενης στην COVID-19», ανέφερε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε το υπουργείο Υγείας.

«Δεν είχε κανένα άλλο πρόβλημα υγείας, ούτε γνωστό κληρονομικό νόσημα», πρόσθεσε, τονίζοντας πως πρόκειται για το δεύτερο παιδί που είναι γνωστό ότι πεθαίνει εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19 από την εκδήλωση της πανδημίας του νέου κορονοϊού στο εμιράτο.

«Μεγαλύτερος αριθμός παιδιών μολύνεται στο τρέχον κύμα και χρειάζεται περισσότερες ιατρικές φροντίδες», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Θάνατοι νεογέννητων εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19 έχουν ανακοινωθεί σε διάφορες χώρες κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά οι περιπτώσεις αυτές είναι πολύ σπάνιες.

Ο αριθμός των μολύνσεων από τον SARS-CoV-2 σε ημερήσια βάση έχει φθάσει τις περίπου 4.000 τις τελευταίες ημέρες. Είναι εικοσαπλάσιος από τους αριθμούς που ανακοινώνονταν στα μέσα Δεκεμβρίου.

Ο κυριότερος όμιλος νοσοκομείων της χώρας ανέστειλε στα τέλη Δεκεμβρίου όλες τις άδειες του ιατρικού, του νοσηλευτικού και του διοικητικού προσωπικού που παρέχει φροντίδες στους ασθενείς με την COVID-19, λόγω της ραγδαίας αύξησης των μολύνσεων.

Στο Κατάρ των 2,6 εκατομμυρίων κατοίκων ο απολογισμός της πανδημίας του νέου κορονοϊού ανέρχεται, κατά τα επίσημα δεδομένα, σε περίπου 600 θανάτους επί συνόλου σχεδόν 300.000 μολύνσεων.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαγνησία: Πέθανε 37χρονος ενώ οδηγούσε, με το παιδί του στη νταλίκα

Η κακοκαιρία “Διομήδης” συνεχίζεται: Χιόνια και στην Αττική και τσουχτερό κρύο

Τζόκοβιτς: Στο... Ντουμπάι μετά την Αυστραλία