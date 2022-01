Κοινωνία

Εξαφάνιση 16χρονης: Από την Καλλιθέα βρέθηκε στην Εύβοια

Λήξη συναγερμού για την ανήλικη που είχε εξαφανιστεί πριν από μερικές ημέρες.



Εντοπίστηκε η ανήλικη που είχε εξαφανιστεί στις 10 Ιανουαρίου από την περιοχή της Καλλιθέας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού» η 16χρονη Σταματίνα Σ., που εξαφανίστηκε πριν από λίγες μέρες από την Καλλιθέα, εντοπίστηκε στην Ερέτρια.

H 16χρονη είχε φύγει και πάλι από την οικία της πριν από λίγους μήνες, τον Οκτώβριο του 2021, και είχε εντοπιστεί και πάλι στην Ερέτρια. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία σχετικά με τους λόγους πίσω από την εξαφάνιση της 16χρονης από την Καλλιθέα.

