“Η Φάρμα”: Νέες αφίξεις και... επιστροφές την Δευτέρα (βίντεο)

Αποκλειστικό απόσπασμα από το σημερινό επεισόδιο, προβλήθηκε στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1. Πάρτε μια γεύση...

Η 7η εβδομάδα στη «ΦΑΡΜΑ» του ΑΝΤ1, ξεκινά με μεγάλες ανατροπές!

Νέος αρχηγός, τρεις νέοι παίκτες, αλλά και δύο επιστροφές που θα φέρουν τα πάνω κάτω, αλλά και μια σειρά από εντάσεις, διαταράσσοντας γι’ άλλη μια φορά τις εύθραυστες ισορροπίες.

• Η Μαρία Παπαγεωργίου, μετά την αποχώρηση της Νίκης Χαντσαρίδου, θεωρεί ότι θα είναι η επόμενη μονομάχος. Μάλιστα, λέει στον Γρηγόρη Αναστασιάδη ότι σε περίπτωση που φύγει θα τον αφήσει ΑΡΧΗΓΟ για να δώσει τη ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ στον Αστρινό Χαραλαμπάκη.

• Και ενώ η Αθανασία Τσουμελέκα σχολιάζει τη στρατηγική που ακολουθεί η Μαρία Παπαγεωργίου για να αποφύγει τη ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ, ο Νεόφυτος Ηλία προσπαθεί να εξηγήσει στη Μαρία τι σημαίνει στρατηγική. Η εξήγηση την ικανοποιεί γιατί αναγνωρίζει σε αυτήν τη συμπεριφορά της Αθανασίας. Η κόντρα Αθανασίας -Μαρίας καλά κρατεί και στην πορεία θα γίνει ακόμα πιο έντονη καθώς η Μαρία θα βρει απρόσμενους συμμάχους.

• Την επόμενη ημέρα, τα βέλη της Μαρίας Παπαγεωργίου στρέφονται στη Χριστιάννα Σμαραγδή, γιατί θεώρει ότι κάθεται, ενώ η ίδια κάνει μόνη της όλες τις δουλειές.

• Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος φέρνει το γράμμα της Νίκης Χαντσαρίδου και επιβεβαιώνει αυτό που όλοι περιμένουν: να είναι για ακόμα μια εβδομάδα ΑΡΧΗΓΟΣ ο Μάνος Πανταζής. Για ευνοούμενη ορίζει τη Χριστιάννα Σμαραγδή κάτι που ενοχλεί ιδιαίτερα τον Αστρινό Χαραλαμπάκη.

• Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος κουβεντιάζει με τους ανυποψίαστους 8 εναπομείναντες παίκτες, και τους ρωτάει αν έχουν σκεφτεί τον εαυτό τους στον ΤΕΛΙΚΟ. Ποιος, άραγε, πιστεύει ότι θα φτάσει στον ΤΕΛΙΚΟ;

• Η νέα ΑΠΟΣΤΟΛΗ που τους αναθέτει ο ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ, να δημιουργήσουν ένα αρδευτικό χαντάκι, χαρακτηρίζεται με μία λέξη από τη Χριστιάννα Σμαραγδή, «μανίκι»! Ο Μάνος απορεί πώς θα τα καταφέρουν 7 παίκτες μιας και ο Γρηγόρης Αναστασιάδης είναι τραυματίας και ανήμπορος να βοηθήσει.

• Μία έκπληξη, όμως, τους περιμένει καθώς 3 νέοι παίκτες οι Μιχάλης Πελεκάνος, Νάιρα Αλεξοπούλου, Ανίτα Μουτσάι, κάνουν είσοδο στη «ΦΑΡΜΑ». Όλοι χαίρονται για τα έξτρα χέρια, αλλά δεν χαίρονται για τα έξτρα στόματα.

• Άλλη, όμως, μια έκπληξη θα δημιουργήσει ποικίλα συναισθήματα. Η Σάσα Μπάστα επιστρέφει και έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με την Αθανασία Τσουμελέκα, κάτι που φροντίζει να μεγεθύνει η Μαρία Παπαγεωργίου, ενημερώνοντάς την και για τη νέα συμμαχία Χριστιάννας- Αθανασίας. Από την πλευρά της, η Αθανασία Τσουμελέκα ενημερώνει τη Χριστιάννα Σμαραγδή και τον Νεόφυτο Ηλία ότι η Σάσα Μπάστα το έχει σχολιάσει σε όλους ότι δεν πήγε να την χαιρετήσει. Οι γυναίκες έχουν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα οι γυναίκες, άραγε, σε ποιο από τα δύο θα ενταχθούν η Ανίτα Μουτσάι και η Νάιρα Αλεξοπούλου, ποια θα είναι η θέση των αντρών;

• Ο Κουτσαβάκης από την άλλη, που επιστρέφει και αυτός, έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με όλους. Πώς θα αντιδράσει ο Αστρινός Χαραλαμπάκης; Πώς αντιδρά όταν του συστήνουν τη Νάιρα Αλεξοπούλου;

