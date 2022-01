Κοινωνία

Κρατούμενος απέδρασε από το ΑΤ Ακροπόλεως

Συναγερμός σήμανε για την απόδραση κρατουμένου από τον ΑΤ Ακροπόλεως.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 20χρονος κρατούμενος για κλοπή μοτοσικλέτας δέχθηκε επίσκεψη από τη φίλη του.

Όταν εκείνη δημιούργησε ένταση με τους αστυνομικούς, ο νεαρός βρήκε την ευκαιρία να διαφύγει τρέχοντας.

Αστυνομικές πηγές υποστηρίζουν ότι ο διαπληκτισμός ήταν σκηνοθετημένος, προκειμένου να δραπετεύσει ο νεαρός.

Λίγη ώρα αργότερα, ο αλβανικής υπηκοότητας κρατούμενος, συνελήφθη.

