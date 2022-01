Κοινωνία

Ομαδικός βιασμός - Θεσσαλονίκη: Οι αποκαλύψεις και οι απειλές στην 24χρονη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση βιασμού σε ξενοδοχείο. Παρέμβαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και έρευνες για κύκλωμα μαστροπείας.



Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση βιασμού 24χρονης μετά από πρωτοχρονιάτικο πάρτι σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης.



Η 24χρονη κοπέλα που κατήγγειλε τον βιασμό της σιγά σιγά θυμάται όλο και περισσότερες λεπτομέρειες από το επίμαχο βράδυ. Από την πρώτη της κατάθεση είχε μιλήσει για τρεις άνδρες που την παρέσυραν σε δωμάτιο αγνώστου το βράδυ της πρωτοχρονιάς, τον πρώτο - 27χρονο γόνο επιχειρηματικής οικογένειας - είχε εντοπίσει η αστυνομία ήδη από τα πρώτα 24ωρα, ενώ χθες φαίνεται πώς η κοπέλα αναγνώρισε και τον δεύτερο.

«Ο κόσμος είναι το στήριγμά μου για να επανέλθω στην κανονική μου ζωή. Είμαι αποφασισμένη να αποδείξω την ενοχή όλων όσων εμπλέκονται στην υπόθεση» δήλωσε η 24χρονη κοπέλα.

Ο δεύτερος άντρας, σύμφωνα με όσα κατέθεσε η 24χρονη, ήταν και αυτός στον διάδρομο του ξενοδοχείου με τον 27χρονο και έναν ακόμη άντρα. Και οι τρεις μαζί την οδήγησαν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου κατήγγειλε ότι βιάστηκε.

«Προσπαθώ να βρω την ψυχική μου ισορροπία. Εύχομαι να μην πάθει κανένα άλλο κορίτσι αυτό που συνέβη σε εμένα. Με τα τηλεφωνήματα και τις ευχές του κόσμου σιγά-σιγά επανέρχομαι. Το ευχαριστώ είναι λίγο», δήλωσε η κοπέλα.



Οι καταθέσεις όμως όσων βρέθηκαν στο επίμαχο πρωτοχρονιάτικο πάρτι έφεραν και άλλα στοιχεία στην επιφάνεια. Γυναίκα που βρέθηκε στο πάρτι φέρεται να κατέθεσε, μάλιστα, ότι στη σουίτα υπήρχαν και εκδιδόμενες καλλίγραμμες γυναίκες, νεαρής ηλικίας.



Μετά και από αυτή την εξέλιξη τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης κατά την οποία ζητά να διακριβωθεί αν στοιχειοθετείται το αδίκημα της μαστροπείας.

Στην συνέχεια ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλης Πλιώτας παρήγγειλε στον διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης Άγγελο Καμηλάρη, να εποπτεύσει ο ίδιος του ανακριτικού έργου στην υπόθεση του βιασμού της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να γίνει σε βάθος έρευνα, όπως επιτάσσει «η βαρύτητα και η σοβαρότητα της ποινικής απαξίας των αναφερομένων-καταγγελλόμενων».

Ο 27χρονος ο όποιος συνελήφθη για το βιασμό της, μετά την απολογία του, αφέθηκε ελεύθερος με όρους, ενώ κατά την έρευνα στο δωμάτιο του βρέθηκαν κλειδιά του δωματίου της κοπέλας αλλά και ένα χάπι το οποίο ενισχύει τη στυτική λειτουργία.



Για μια ευσυνείδητη κοπέλα μίλησε στον ΑΝΤ1 και ο εργοδότης της καταγγέλλουσας. «Ήταν μια χαμηλών τόνων κοπέλα ήσυχη η οποία είχε εστιαστεί στη δουλειά της. Αυτό όμως που βλέπουμε σήμερα είναι μια κοπέλα η οποία έχει βρει ένα θάρρος ,αυτό το ψυχικό σθένος και να καταδικάσει όλη αυτή τη κατάσταση. Εμείς οφείλουμε να στηρίξουμε αυτή τη κοπέλα που βρήκε τη δύναμη να ξεβρωμίσει απ’ όλο αυτό που συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια», δήλωσε ο εργοδότης της.

Σε άλλες δηλώσεις τουο εργοδότης της είπε ότι η ίδια αισθάνεται έντονο φόβο, δεχόμενη απειλές. «Φιλοξενείται αυτήν την στιγμή από κάποια άτομα γιατί αντιλαμβάνεστε ότι φοβάται, είναι ένα κύκλωμα της νύχτας, είναι ένα κύκλωμα που έχει μπλέξει, οι απειλές είναι πάρα πολλές και φυλάγεται. Το να προστατέψει τον εαυτό της έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει. Δεν είναι μόνη της, καθημερινά γίνεται μία συσπείρωση δίπλα της, δεν είναι μόνη της», τόνισε.



Τις επόμενες ώρες αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών ερευνών για να διακριβωθεί αν είχαν χορηγηθεί ναρκωτικές ουσίες στην 24χρονη. Αν ισχύει κάτι τέτοιο το κατηγορητήριο θα αλλάξει και θα ασκηθεί δίωξη για βαρύτερη κατηγορία.

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυφάδα: Έκρηξη σε συγκρότημα κατοικιών

Τέλος η εισφορά αλληλεγγύης - Έρχεται μπόνους για το Δημόσιο

Μεξικό: Δολοφονήθηκαν δυο δημοσιογράφοι