Κοινωνία

Ομαδικός βιασμός – Θεσσαλονίκη: παρέμβαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Ανώτατη εποπτεία στην ανάκριση» ζητεί από τον εισαγγελέα Εφετών ο Βασίλης Πλιώτας.

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλης Πλιώτας παρήγγειλε στον διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης 'Αγγελο Καμηλάρη, να εποπτεύσει ο ίδιος του ανακριτικού έργου στην υπόθεση του βιασμού της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να γίνει σε βάθος έρευνα, όπως επιτάσσει «η βαρύτητα και η σοβαρότητα της ποινικής απαξίας των αναφερομένων-καταγγελλόμενων».

Ο κ. Πλιώτας στην παραγγελία του επικαλείται το άρθρο 32 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που αναφέρεται στην «ανώτατη εποπτεία στην ανάκριση».

Στην έγγραφη παραγγελία του, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μεταξύ των άλλων αναφέρει τα εξής:

«Σας αποστέλλουμε δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου …. και παρακαλούμε για την εξάντληση των όποιων από το άρθρο 32 ΚΠΔ εξουσιών σας που πηγάζουν από την ανώτατη εποπτεία στην ανάκριση και στα πλαίσια της λειτουργικής σας αρμοδιότητας, ώστε να προσδοθεί το αναγκαίο κύρος σε σχέση με τις διενεργούμενες προανακριτικές και ανακριτικές πράξεις και για με πληρότητα και σε βάθος έρευνα, όπως άλλωστε η ιδιαιτερότητα, η βαρύτητα και η σοβαρότητα της ποινικής απαξίας των αναφερομένων-καταγγελλόμενων επιτάσσει. Σχετικώς να μας ενημερώσετε».





Ειδήσεις σήμερα:

Συντάξεις Φεβρουαρίου: Οι ημερομηνίες πληρωμών

Κορονοϊός: τριψήφιοι θάνατοι και 18834 νέα κρούσματα

Κακοκαιρία: Χιόνια και στην Αττική και τσουχτερό κρύο