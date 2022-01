Πολιτική

Mobilefees: Πάνω από 250000 οι αιτήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Με σχέδιο βάζουμε στην κορωνίδα των προτεραιοτήτων μας τη νέα γενιά", δηλώνει ο Γιάννης Οικονόμου.



Την άμεση ανταπόκριση των νέων 15 - 29 ετών, που δήλωσαν τον αριθμό τους στο mobilifees.gov.gr, επισημαίνει με ανάρτησή του στο Twitter, o κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

«Μέσα σε μία εβδομάδα ξεπέρασαν τους 250.000 οι νέοι μας από 15-29 ετών που δήλωσαν τον αριθμό τους στη νέα πλατφόρμα», έγραψε ο κ. Οικονόμου

Και επισημαίνει: «Με σχέδιο βάζουμε στην κορωνίδα των προτεραιοτήτων μας τη νέα γενιά».

Μέσα σε μία εβδομάδα ξεπέρασαν τους 250.000 οι νέοι μας από 15-29 ετών που δήλωσαν τον αριθμό τους στη νέα πλατφόρμα https://t.co/dFgox2euXJ & απαλλάσσονται πλήρως από τα τέλη κινητής τηλεφωνίας. #Με_σχέδιο βάζουμε στην κορωνίδα των προτεραιοτήτων μας τη νέα γενιά.@Pierrakakis

— Γιάννης Οικονόμου (@joikonomou) January 18, 2022

Την πλατφόρμα υλοποίησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης με τη συνδρομή της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Μέσω αυτής, οι νέοι ηλικίας 15-29 ετών μπορούν να δηλώσουν το κινητό τους τηλέφωνο στο Μητρώο Δικαιούχων Απαλλαγής Τελών Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας και Καρτοκινητής Τηλεφωνίας (Μη.Δ.Α.Τε.), ώστε να απαλλάσσονται από τα τέλη κινητής και καρτοκινητής.

Η εγγραφή στο Μητρώο είναι ιδιαίτερα απλή και ολοκληρώνεται με τη δήλωση του ΑΜΚΑ (ή ΠΑΑΥΠΑ), του αριθμού κινητού του δικαιούχου και του παρόχου στον οποίο λειτουργεί ο αριθμός κινητού τηλεφώνου προς απαλλαγή τελών.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” - Αμούτζας: Οι “Άγριες Μέλισσες” και ο ρόλος που έχασε, ο “Σασμός” και η δυσλεξία

Serie A: Η Φιορεντίνα διέσυρε την Τζένοα

Τέλος η εισφορά αλληλεγγύης - Έρχεται μπόνους για το Δημόσιο