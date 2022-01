Παράξενα

Λίμνη Πλαστήρα: Έσπασε ο πάγος και οι επισκέπτες βρέθηκαν στο νερό (βίντεο)

Η στιγμή που υποχωρεί η επιφάνεια της λίμνης και οι επισκέπτες βρέθηκαν να κολυμπάνε μέσα στα παγωμένα νερά...

Δεν βγήκε σε καλό σε τολμηρούς επισκέπτες της λίμνης Πλαστήρα, το παιχνίδι πάνω στην παγωμένη επιφάνεια της λίμνης, το πρωί της Κυριακής 16 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, επιχείρησαν να περπατήσουν πάνω στον πάγο, ο οποίος όμως υποχώρησε κάτω από τα πόδια τους και βρέθηκαν να κολυμπάνε μέσα στα νερά.

Ευτυχώς δεν κινδύνευσε κανείς

Δεν κινδύνευσε κάποιος, καθώς το σημείο που συνέβη το περιστατικό είναι ρηχό. Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, το περιστατικό μπορεί να εκληφθεί ως μια σαφέστατη προειδοποίηση ότι απαιτείται πολύ μεγάλη προσοχή σε ανάλογες περιπτώσεις και αποφυγή παρομοίων εγχειρημάτων.

Σημειώνεται ότι το σημείο που καταγράφηκε το περιστατικό είναι στο ξεκίνημα της λίμνης, όπως κατευθυνόμαστε από το Μορφοβούνι, προς τα Καλύβια Πεζούλας. Εκεί το καλοκαίρι είναι συνήθως στεγνά, αλλά το χειμώνα κατακλύζεται από τα νερά, αλλά δεν έχει βάθος.

Πηγή: KarditsaLive.Net

