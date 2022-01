Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδος: Ο Παναιτωλικός νίκησε τον Ολυμπιακό με ανατροπή

Ιστορικές στιγμής με την ομάδα του Αγρινίου να επικρατεί με ανατροπή επί του πρωταθλητή.

Ιστορικές ημέρες ζει το Αγρίνιο χάρη στον Παναιτωλικό. Μετά τη μεγάλη νίκη επί της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου νίκησε για πρώτη φορά στην ιστορία της και τον Ολυμπιακό (2-1), στον πρώτο προημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδας. Οι σκόρερ Μεντόσα (23΄) και Καρέλης (60΄) άλλαξαν απλά… σειρά σε σχέση με το παιχνίδι με την Ενωση, οδηγώντας τα "καναρίνια" σε ακόμη μία ανατροπή επί ενός μεγάλου αντιπάλου. Ο Ελ Αραμπί είχει ανοίξει το σκορ στο 13΄ για τους "ερυθρόλευκους", που θα έχουν βεβαίως την ευκαιρία να πάρουν την πρόκριση στη ρεβάνς του "Γ. Καραϊσκάκης", επιβεβαίωσαν όμως ότι διανύουν περίοδο αγωνιστικής κάμψης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πέδρο Μαρτίνς άλλαξε σχεδόν όλη την 11άδα σε σχέση με το ντέρμπι της Λεωφόρου (μόνο ο Ουσεϊνού Μπα κράτησε τη θέση του, κι αυτός για ένα ημίχρονο), όχι όμως και τον σχηματισμό, καθώς διατήρησε την τριάδα στην άμυνα. Στο βασικό σχήμα βρέθηκαν οι νεαροί Μπαγκαλιάνης, Σουρλής και Ξενιτίδης, αλλά και οι Βαλμπουενά και Ελ Αραμπί, που την Κυριακή (16/1) είχαν χρησιμοποιηθεί ως αλλαγή.

Ο Παναιτωλικός, που κι αυτός προχώρησε σε αρκετές αλλαγές (έξι) σε σχέση με το θρίαμβο επί της ΑΕΚ, πλησίασε το γκολ μόλις στο 2ο λεπτό. Ο Ντουάρτε βρέθηκε απέναντι από τον Κρίστινσον και τον νίκησε, αλλά ο Ξενιτίδης με σωτήρια προβολή έδιωξε σε κόρνερ.

Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός στην πρώτη φάση που δημιούργησε άνοιξε το σκορ. Βαλμπουενά και Ελ Αραμπί συνδυάστηκαν, ο Γάλλος έκανε τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και ο Μαροκινός με κοντινό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Τρία λεπτά αργότερα, ο Ελ Αραμπί έφτασε κοντά σε δεύτερο γκολ, όμως η κεφαλιά του αποκρούστηκε από τον Ανέστη, που έκανε ντεμπούτο σήμερα με τα "καναρίνια".

Οι γηπεδούχοι απάντησαν στο 23΄, μετά από φάση διαρκείας. Αρχικά, μετά από γέμισμα του Μεντόσα, η προβολή του Ντουάρτε σταμάτησε στο δοκάρι. Οι "ερυθρόλευκοι" δεν κατάφεραν να απομακρύνουν, ο Βέργος επιχείρησε ένα σουτ, η μπάλα κόντραρε και στρώθηκε στον Μεντόσα, ο οποίος με συρτό σουτ νίκησε τον Κρίστινσον και ισοφάρισε σε 1-1, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το ημίχρονο.

Πιστός στο πλάνο του rotation που είχε προαποφασίσει, ο Μαρτίνς αντικατέστησε στον ημίχρονο τους πολύ δραστήριους Βαλμπουενά και Ελ Αραμπί, αλλά και τον Μπα, περνώντας στο ματς τους Λόπες, Τικίνιο και Παπασταθόπουλο. Στο 52΄ μάλιστα ο Τικίνιο λίγο έλειψε να δώσει εκ νέου προβάδισμα στον Ολυμπιακό, όμως ο Ανέστης του είπε "όχι", ενώ στο 59΄ ο Βραζιλιάνος αστόχησε από καλή θέση.

Κι αφού δεν έγινε σε αυτές τις φάσεις το 1-2, ήταν ο Παναιτωλικός αυτός που "πήρε κεφάλι" στο 60΄, με ωραίο πλασέ του Καρέλη μετά από κάθετη του (κορυφαίου του αγώνα) Μεντόσα. Λίγο αργότερα, μάλιστα, ο Βέργος έστειλε κι αυτός με τη σειρά του τη μπάλα στα δίχτυα του Κρίστινσον, αλλά ο επιθετικός των γηπεδούχων υποδείχθησε σε θέση οφσάιντ, απόφαση που επιβεβαιώθηκε και από το VAR. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντιδράσει με την είσοδο του Λοβέρα και την αλλαγή σχηματισμού (4-2-3-1), αλλά δεν κατάφερε επί της ουσίας να απειλήσει την αντίπαλη εστία στο τελευταίο ημίωρο.

Διαιτητής: Κουτσιαύτης (Αρτας)

Κίτρινες: Μεντόσα, Βέργος, Μόρσεϊ - Παπαδόπουλος

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ανέστης, Χουχούμης (88΄ Περέιρα), Κορνέλιους, Μάλης, Μπακαδήμας (84΄ Λούι), Αντούνες, Μάρτενσον (62΄ Μόρσεϊ), Βέργος, Μεντόσα (84΄ Φλόρες), Ντουάρτε, Καρέλης (62΄ Τσιγγάρας)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Κρίστινσον, Μπα (46΄ Παπασταθόπουλος), Παπαδόπουλος (77΄ Λοβέρα), Μπαγκαλιάνης, Καρμπόβνικ (62΄ Κίτσος), Ανδρούτσος, Σουρλής, Ξενιτίδης, Βαλμπουενά (46΄ Λόπες), Βρουσάι, Ελ Αραμπί (46΄ Τικίνιο)

