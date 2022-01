Κοινωνία

Αίγινα: ύδρευση μέσω αγωγού με νερό της ΕΥΔΑΠ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα μεγάλο έργο έγινε πραγματικότητα για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αίγινας, μέσω της Περιφέρειας Αττικής.

Ιστορική ημέρα για την Αίγινα, καθώς παραδόθηκε σήμερα και επίσημα το έργο του υποθαλάσσιου αγωγού ύδρευσης από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη στον Δήμαρχο Αίγινας Γ. Ζορμπά.

Η σχετική διοικητική πράξη παράδοσης-παραλαβής υπεγράφη από τον περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και τον δήμαρχο Αίγινας Γ. Ζορμπά, παρουσία της αντιπεριφερειάρχη Νήσων Β. Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη, πρώην δημάρχων κι αντιδημάρχων, στο παλαιό δημαρχείο Αίγινας.

Η παράδοση παραλαβή πραγματοποιήθηκε στο παλαιό δημαρχείο της Αίγινας σε μια λιτή τελετή και με την εφαρμογή όλων των περιοριστικών μέτρων λόγω πανδημίας.

Όπως επισημάνθηκε από τον Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη «Γιορτή του Νερού» στην οποία θα προσκληθούν να παραστούν, όλοι όσοι συνέβαλλαν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτού του μοναδικού για τα ελληνικά δεδομένα έργου.«Σε τόσο σημαντικές παρεμβάσεις που αλλάζουν τη ζωή των πολιτών προς το καλύτερο, δεν χωράνε μικροψυχίες και μικροπαραταξιακές σκοπιμότητες».

Όπως τονίστηκε από τον Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη η σημερινή ημέρα είναι ιστορική για την Αίγινα καθώς λύνεται οριστικά το σημαντικό πρόβλημα της υδροδότησης.

Το έργο, είχε παραληφθεί από τη σημερινή Περιφερειακή Αρχή πριν από δύο χρόνια σταματημένο και με πολλά προβλήματα στο σχεδιασμό του, καθώς, πέρα από τις δολιοφθορές που είχαν γίνει, δεν είχαν διευθετηθεί σημαντικά ζητήματα που σχετίζονταν με τη γραφειοκρατική διαδικασία ανάπτυξης -χωρομέτρησης τωνεγκαταστάσεων στη Σαλαμίνα και στην Αίγινα.

Με παρεμβάσεις του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη και των στελεχών της Περιφέρειας τα προβλήματα αυτά διευθετήθηκαν, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίστηκε και η χρηματοδότηση του αγωγού από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Να σημειωθεί ότι το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Αττική 2104-2020) με το ποσό των 23 εκ. €. Ο αγωγός 14,4 χιλιομέτρων μπορεί να εξασφαλίσει ημερήσια παροχή νερού 21.500 κυβικά μέτρα.

Πριν από την υπογραφή της πράξης παράδοσης παραλαβής έγινε επίσκεψη στο Λεόντι Κυψέλης, όπου έχει κατασκευαστεί η δεξαμενή που πραγματοποιείται η παροχετευτικότητα του νερού και η διανομή στο δίκτυο του νησιού.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Χρήστος Σαρακατσιάνος

Rafale - Μητσοτάκης: Κλείνουν την πόρτα κάθε απειλής

Βίντεο από τον αστεροειδή που πέρασε πάνω από την Ελλάδα