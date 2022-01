Αθλητικά

Κύπελλο: Ο Παναθηναϊκός “κλείδωσε” την πρόκριση

Πήρε το εισιτήριό τους για τα ημιτελικά ο Παναθηναϊκός, με τη νίκη του κόντρα στην Αναγέννηση Καρδίτσας.

Το «εισιτήριό» του για την ημιτελική φάση του εφετινού Κυπέλλου Ελλάδας, «σφράγισε» ο Παναθηναϊκός μετά το εμφατικό 4-0 επί της Αναγέννησης Καρδίτσας στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων στο «Απόστολος Νικολαΐδης» και πλέον η ρεβάνς της Τρίτης (25/01) έχει μάλλον... διαδικαστικό χαρακτήρα. Τρομερά... κέφια απ’ τον Ματέους Βιτάλ, ο οποίος σημείωσε τα δύο πρώτα τέρματα των «πράσινων», δύο ασίστ (προς τον Βραζιλιάνο) κι ένα γκολ από τον Αϊτόρ, «κερασάκι» στην τούρτα από τον Καρλίτος, με τρομερό ψηλοκρεμαστό πλασέ λίγο πριν το ημίχρονο.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με το πόδι στο... γκάζι, πίεσε πολύ ψηλά τους παίκτες της Αναγέννησης κι έψαξε το γκολ απ’ τα πρώτα λεπτά. Το βρήκε μόλις στο 6’, όταν από εξαιρετική κάθετη πάσα του Βιγιαφάνιες προς τον Αϊτόρ, ο Ισπανός εξτρέμ γύρισε την μπάλα προς τον Βιτάλ, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να πλασάρει από κοντά για το 1-0.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν να είναι πολύ επιθετικοί, παρά το γρήγορο προβάδισμά τους, θέλοντας να «τελειώσουν» από νωρίς το ματς κι αφού έχασαν μία καλή ευκαιρία με τον Αϊτόρ στο 18’, το πλασέ του οποίου στην κλειστή γωνία απέκρουσε δύσκολα ο Γκέκας, στο 20’ έφτασαν στο 2-0, σε μία φάση... copy-paste. Από χαμηλό γύρισμα του Αϊτόρ στην «καρδιά» της άμυνας της θεσσαλικής ομάδας, ο Βιτάλ έκανε ξανά ξεπέταγμα ανάμεσα στους στόπερ και με κοντινό πλασέ διπλασίασε τα τέρματα του Παναθηναϊκού.

Στο 28’ ο Μαουρίσιο «δοκίμασε» το πόδι του από μακριά, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ, ενώ στο 32’ οι «πράσινοι» έκαναν το 3-0 με πλασέ του Αϊτόρ έπειτα από εξαιρετική κάθετη πάσα του Καρλίτος.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να επιτίθεται κατά κύματα και στο 42’, σημείωσε το τέταρτο κι ομορφότερο τέρμα του, όταν από βαθιά μπαλιά του Κώτσιρα, ο Καρλίτος βγήκε στο χώρο, άφησε την μπάλα να «σκάσει» μία φορά κι έπιασε ένα εντυπωσιακό, ψηλοκρεμαστό πλασέ που κατέληξε στη γωνία του Γκέκα για το «πράσινο» 4-0.

Στο 50’ από πολύ ωραία συνεργασία των παικτών του Παναθηναϊκού και χαμηλό γύρισμα του Χουάνκαρ, ο Καρλίτος βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά σούταρε πάνω από τα δοκάρια της Αναγέννησης, ενώ στο 63’ με υπόδειξη του VAR ακυρώθηκε γκολ του επιθετικού από το Αλικάντε, καθώς υπεδείχθη οφσάιντ ο Παλάσιος πριν βγάλει την ασίστ.

Στο 80’ από ωραία πάσα του Κώτσιρα στο χώρο, ο Ιωαννίδης έφυγε στο τετ-α-τετ με τον Γκέκα, όμως ο γκολκίπερ της Αναγέννησης κατάφερε να διώξει με τα πόδια το πλασέ του, ενώ στο 84’ ακυρώθηκε άλλο ένα γκολ –αυτή τη φορά του Παλάσιος- καθώς υποδείχθηκε οφσάιντ ο Κώτσιρας πριν γυρίσει την μπάλα προς τον Αργεντινό εξτρέμ.

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: - Πλέγας, Καρανίκας

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Διούδης, Κώτσιρας, Σένκεφελντ, Σάρλια, Χουάνκαρ, Ρούμπεν, Μαουρίσιο (46’ Αλεξανδρόπουλος), Βιγιαφάνιες (62’ Λούντκβιστ), Αϊτόρ (77’ Σάντσες), Βιτάλ (46’ Παλάσιος), Καρλίτος (67’ Ιωαννίδης).

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Περικλής Αμανατίδης): Γκέκας, Κουτρομάνος (69’ Πολίτης), Γκόλιας, Κοτσώνης, Σταμόπουλος, Πλέγας, Βιδάλ (46’ Μπάλλας), Γκίνη, Μανιός (46’ Λαρέα), Μπραμπίγια (46’ Καρανίκας), Μπένγκοα (69’ Ξέρρας).

