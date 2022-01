Κοινωνία

Ομαδικός βιασμός 24χρονης: εισαγγελική έρευνα για τον δικηγόρο και τις “απειλές”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε αναστολή της κομματικής ιδιότητας του προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι απαντά ο δικηγόρος σε όσα ανέφερε η 24χρονη.

Η καταγγελία για ομαδικό βιασμό στη Θεσσαλονίκη 24χρονης κοπέλας σε σουίτα πολυτελούς ξενοδοχείου την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, έχει σοκάρει το πανελλήνιο.

Η 24χρονη καταγγέλουσα, παραχώρησε μία αποκαλύπτική συνέντευξη για όσα πέρασε και μεταξύ άλλων, ανέφερε και ένα περιστατικό στο οποίο ο δικηγόρος ενός εκ των εμπλεκόμενων κατά τη διάρκεια παραμονής του στο Αστυνομικό Τμήμα, της επιτέθηκε φραστικά κατονομάζοντάς τον.

Μετά από αυτό, διατάχθηκε νέα εισαγγελική έρευνα που στρέφεται εναντίον του δικηγόρου Θεόφιλου Αλεξόπουλου οι οποίος συνόδευσε τον 27χρονο κατηγορούμενο για την υπόθεση στο τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου.

Υπό αυτές τις συνθήκες ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος έδωσε εντολή να διεξαχθεί προκαταρκτική εξέταση στο πλαίσιο της οποίας θα διερευνηθεί το αδίκημα της απόπειρας παράνομης βίας, ενώ ο δικηγόρος θα κληθεί να δώσει ανωμοτί κατάθεση (ως ύποπτος τέλεσης αξιόποινης πράξης).

Στα όσα είπε η 24χρονη, ο δικηγόρος, Θεόφιλος Αλεξόπουλος απάντησε νωρίτερα μέσα από ανακοίνωσή του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του δικηγόρου:

"Με θλίψη μου ενημερώθηκα το γεγονός ότι η 24χρονη κοπέλα η οποία την 1/1/22 κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού, αναφέρεται στο όνομα μου, ως συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορούμενου και δηλώνει ότι της επιτέθηκα φραστικά κατά την παραμονή της στο Αστυνομικό Τμήμα. Προς αποκατάσταση της αλήθειας θέλω να υπογραμμίσω ότι η διαδικασία της προανάκρισης στο πλαίσιο της προδικασίας και της δίωξης περιγράφεται από το Σύνταγμα και τον ΚΠΔ και εν προκειμένω ασκήθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης. Σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος του συνηγόρου υπεράσπισης περιορίζεται στη γνώση της διαδικασίας και την απολογία του κατηγορουμένου, πράξεις που έπονται των μαρτυρικών καταθέσεων. Εξάλλου συνιστά ποινικό αδίκημα η επικοινωνία με τους μάρτυρες κατηγορίας, πολλώ δε μάλλον ο εκφοβισμός τους. Σε κανένα σημείο της προανάκρισης αλλά και ουδέποτε μέχρι σήμερα δεν ήρθα σε επαφή με την καταγγέλλουσα, την οποία δεν γνωρίζω και ασφαλώς η φερόμενη φραστική επίθεση ουδέποτε συνέβη, όχι μόνο γιατί είναι έκνομη αλλά κυρίως γιατί δεν απηχεί στις αρχές και το ήθος μου, την ανθρωποκεντρική προσέγγιση μου στο λειτούργημα που ασκώ και στο σεβασμό που οφείλω και πάντοτε επιδεικνύω σε όλους τους παράγοντες της δίκης.

Θλίβομαι που το λειτούργημα του συνηγόρου υπεράσπισης και ο ρόλος του υπερασπιστή (είτε ανήκει σε δικηγορικό τζάκι, είτε όχι κε Τριανταφυλλόπουλε) γίνεται βορά στον επικοινωνιακό κυκεώνα γύρω από μία υπόθεση!

Με τιμή

Θεόφιλος Αλεξόπουλος"

Εκτός ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε ο δικηγόρος

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ, «Ο κ. Θεόφιλος Αλεξόπουλος ως δικηγόρος έχει το αυτονόητο δικαίωμα και την υποχρέωση, να επιλέγει σε ποιους θα παράσχει τις νομικές του υπηρεσίες.

Ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ωστόσο, δεν μπορεί να εμπλέκεται σε καταγγελίες θύματος βιασμού για “victim blaming”, που έρχονται σε μετωπική σύγκρουση με το ηθικό και αξιακό φορτίο του κόμματος και της Αριστεράς.

Γι' αυτό το λόγο η ιδιότητα του κομματικού μέλους του κ. Θεόφιλου Αλεξόπουλου αναστέλλεται, μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης».





Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα - Τροχαίο δυστύχημα: Σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ (εικόνες)

Βίντεο από τον αστεροειδή που πέρασε πάνω από την Ελλάδα

Εργατικό ατύχημα - Κομοτηνή: Εργάτες καταπλακώθηκαν από χώματα (εικόνες)