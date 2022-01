Πολιτική

Μητσοτάκης - Κασουλίδης: τα Βαρώσια και η αντεπίθεση στην Τουρκία (εικόνες)

Τι ειπώθηκε στην συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον νέο υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου για τις προκλήσεις της Άγκυρας και άλλα “καυτά” ζητήματα, όπως η Ενέργεια.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ιωάννη Κασουλίδη, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον κ. Κασουλίδη για την ανάληψη των καθηκόντων του ως Υπουργού Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, για τρίτη φορά, μετά δύο προηγούμενες, μακροχρόνιες και, κατά καθολική αναγνώριση, επιτυχημένες θητείες.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Μαξίμου, στην διάρκεια της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ιωάννης Κασουλίδης αντάλλαξαν απόψεις για ευρωπαϊκά και διεθνή ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και για τις περιφερειακές εξελίξεις, με αιχμή την επιθετική ρητορική της Τουρκίας.

Συζητήθηκαν ακόμη οι τριμερείς και πολυμερείς συνεργασίες με έμφαση στη συνεργασία με την Αίγυπτο και το Ισραήλ, καθώς και στο σχήμα 3+1 μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι κοινός στόχος Ελλάδας και Κύπρου παραμένει η εξεύρεση συνολικής, συμφωνημένης και λειτουργικής λύσης στο Κυπριακό, στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε τον Ιωάννη Κασουλίδη ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες της Κύπρου για την ανάκληση όλων των παράνομων τουρκικών ενεργειών και την ακύρωση της τουρκικής απόπειρας επιβολής νέων τετελεσμένων, πρωτίστως στα Βαρώσια.

