Κύπελλο: ΠΑΟΚ - ΑΕΚ σε... επαναληπτικό “φωτιά” για την πρόκριση

Στον επαναληπτικό αγώνα θα κριθεί η πρόκριση μεταξύ των δύο δικεφάλων.

Ηθελαν, το πάλεψαν, μέχρι ενός βαθμού, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, ωστόσο, δεν μπόρεσαν να σκοράρουν απόψε στην Τούμπα. Εμειναν στο 0-0, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τα προημιτελικά του Κυπέλλου και θα λύσουν τις... διαφορές τους, για την πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού, την προσεχή εβδομάδα στη ρεβάνς στην Αθήνα. Ακυρώθηκε γκολ για την Ενωση, ως οφσαιντ, στο 56’, με τον Τσούμπερ.

Ο αγώνας διεξήχθη χωρίς φιλάθλους, καθώς ο ΠΑΟΚ επέλεξε να μην κάνει χρήση του δικαιώματος για παρουσία (σ.σ. με βάσει των συνθηκών που επικρατούν λόγω του κορονοϊουύ), 1.000 υποστηρικτών του στις κερκίδες.

Ενέργεια, με αμφότερες τις ομάδες να μην κλείνονται στις άμυνες τους, αποτέλεσαν τα χαρακτηριστικά στο πρώτο μισό της αναμέτρησης. Μοιρασμένη η κατοχή, αλλά και οι προϋποθέσεις που δημιούργησαν και οι δύο να παραβιάσουν τα αντίπαλα δίχτυα, με την ΑΕΚ, στην κυριότερη από τις ευκαιρίες της, στο 34’, να μην στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, καθώς το πλασέ του Γέβτιτς, εξουδετέρωσε ο Πασχαλάκης.

Ενα λεπτό αργότερα ο ΠΑΟΚ «απάντησε» με σουτ του Αουγκούστο, από το ύψος του πέναλτι, ο Μήτογλου έβαλε, όμως, το πόδι του και έδιωξε σε κόρνερ.

Η ΑΕΚ ήταν αποδοτικότερη από το ξεκίνημα μέχρι τα μισά περίπου του δεύτερου ημιχρόνου, σκόραρε στο 56’ με τον Τσούμπερ, το γκολ, όμως, με τη βοήθεια του VAR, δε μέτρησε, με τον καταλογισμό οφ σάιντ. Ο Τσούμπερ, έξι λεπτά αργότερα, βρέθηκε εκ νέου σε θέση βολής, ο Πασχαλάκης- για μια ακόμη φορά- αποσόβησε τον κίνδυνο για την εστία του.

Ο ρυθμός του ματς «χάλασε» στην πορεία, με αρκετά νεύρα να υπάρχουν στον αγωνιστικό χώρο από τους παίκτες των ομάδων.

Ο ΠΑΟΚ έγινε επιθετικότερος με τις αλλαγές που έκανε ο Λουτσέσκου από το 70’ και μετά. Συνέπεια αποτέλεσε στο 77’ ο «Δικέφαλος του Βορρά» να σημαδέψει το οριζόντιο δοκάρι, ύστερα από σέντρα του Λύρατζη απο τα δεξιά. Στο 81’ κεφαλιά από τον νεοεισελθόντα στο παιχνίδι Σφιντέρσκι, κατέληξε άουτ.

Διαιτητής: Ιστβαν Βαντ (Ουγγαρία)

Κίτρινες: Ακπομ, Κούρτιτς /Σιμόες, Τσιντώτα, Μήτογλου

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Λύρατζης, Ίνγκασον, Κρέσπο, Σίντκλεϊ (70’ Βιεϊρίνια), Κούρτιτς, Σβαμπ, Ζαμπά (70’ Μπίσεσβαρ), Α. Ζίβκοβιτς, Αουγκούστο, Άκπομ (77’ Σφιντέρσκι).

ΑΕΚ (Αργύρης Γιαννίκης): Τσιντώτας, Ρότα, Μήτογλου, Τζαβέλλας, Μοχαμαντί, Σιμάνσκι, Σιμόες (92’ Σβάρνας), Γκαρσία, Τσούμπερ, Γέβτιτς (80’ Λε Ταλέκ), Ανσαριφάρντ (87’ Χατζισαφί).

