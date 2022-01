Αθλητικά

Australian Open – Τσιτσιπάς: Πρόκριση με δυσκολία

Δυσκολεύτηκε να επικρατήσει επί του αντιπάλου του ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Σεμπάστιαν Μπάες «έβαλε δύσκολα» στον Στέφανο Τσιτσιπά, αλλά ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 4 της παγκόσμιας κατάταξης, προκρίθηκε στον 3ο γύρο του Australian Open, που διεξάγεται στην Μελβούρνη, αφού μετά από τρεις ώρες και 20 λεπτά, νίκησε τον αντίπαλο του, με 7-6(1), 6-7(5), 6-3, 6-4.

Στην αναμέτρηση για τον 2ο γύρο της διοργάνωσης, ο Τσιτσιπάς πήρε δύσκολα το πρώτο σετ με 7-6(1), καθώς χρειάσθηκε μία ώρα για να κάμψει την αντίσταση του Αργεντινού (Νο 88 στην παγκόσμια κατάταξη). Μέχρι και το όγδοο γκέιμ οι δύο αθλητές κράτησαν το σερβίς τους, για να ακολουθήσουν δύο break εκατέρωθεν, με πρώτο αυτό του Μπάες και τον Τσιτσιπά ν΄ ακολουθεί. Το σετ κρίθηκε στο tie break, όπου ο «Tsitsifast» αποδείχθηκε ψυχραιμότερος και απέκτησε προβάδισμα.

Ανάλογη εικόνα και στο δεύτερο σετ, με την μόνη διαφορά, ότι κανένας από τους δύο πρωταθλητές, δεν «έσπασε» το σερβίς του αντιπάλου. Στο tie break, ο Αργεντινός κατάφερε με δυσκολία να επικρατήσει με 7-5 και μετά από 58 λεπτά αγώνα.

Στο τρίτο και -όπως αποδείχθηκε καθοριστικό- σετ, ο Τσιτσιπάς, επέβαλε τον ρυθμό του και με δύο break προηγήθηκε 5-0. Κάπου εκεί, ο Αργεντινός αντέδρασε και μείωσε σε 5-3, αλλά ο Ελληνας πρωταθλητής, πήρε το σετ με 6-3 μετά από 44 λεπτά.

Ο Μπάες διατήρησε το σερβίς του στο πρώτο γκέιμ του τέταρτου σετ και ο Τσιτσιπάς «απάντησε» άμεσα, αρχικά ισοφαρίζοντας σε 1-1 και στην συνέχεια «σπάζοντας» το σερβίς του Αργεντινού. Αποφασισμένος να «καθαρίσει» την νίκη και την πρόκριση, ο Ελληνας πρωταθλητής, διατήρησε το σερβίς του και αφού προηγήθηκε με 3-1, 4-2 και 5-3, κατέκτησε το σετ με 6-4, σε 38 λεπτά.

Στον επόμενο γύρο του πρώτου Grand Slam της χρονιάς, ο Τσιτσιπάς θ΄ αντιμετωπίσει ή τον Γάλλο, Μπενουά Περ (Νο 56 στον κόσμο) ή τον Βούλγαρο, Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ (Νο 28).

