“Ελπίδα” - Καιρός: καταιγίδες, χιόνια και ισχυροί άνεμοι την Παρασκευή

Που και πότε θα είναι εντονότερα τα φαινόμενα. Πως θα κινηθεί ο υδράργυρος. Τον καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Η κακοκαιρία «Ελπίδα» αρχίζει να κάνει την εμφάνιση της την Παρασκευή, καθώς σύμφωνα και με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, αρχικά στα δυτικά, στα νότια, στο ανατολικό Αιγαίο και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας προβλέπονται τοπικές βροχές και στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά και σταδιακά και σε ημιορεινές περιοχές, ενώ από τις βραδινές ώρες θα χιονίσει και σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-νοτιοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Βαθμιαία από τα βόρεια οι άνεμοι θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων και θα ενισχυθούν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως ως προς τις ελάχιστες τιμές της, ωστόσο στα βόρεια κατά τη διάρκεια της ημέρας θα σημειώσει πτώση. Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Θα πνέουν άνεμοι νοτιοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 μποφόρ, στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα σε βόρειους με την ίδια ένταση. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, που γρήγορα θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν βροχές ή χιονόνερο. Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τη νύχτα. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 5 με 6 μποφόρ, από το απόγευμα έως 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από -01 βαθμό έως 06 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και χιόνια στα ορεινά. Τη νύχτα θα χιονίσει και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Θα πνέουν άνεμοι νοτιοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ, που από το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους- βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 03 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένεται από τα δυτικά και προοδευτικά σε όλες τις περιοχές να επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά και από το απόγευμα σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Θα πνέουν άνεμοι αρχικά νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, που γρήγορα όμως θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων, 5 με 6 μποφόρ με ενίσχυση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -03 έως 08 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην δυτική Μακεδονία, 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερα).

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και από το απόγευμα και στα ημιορεινά της Ηπείρου. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί, 4 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα βορειοδυτικοί 5 με 6 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 03 έως 14 βαθμούς Κελσίου (σημ: στο εσωτερικό της Ηπείρου, από -03 έως 09 βαθμούς Κελσίου).

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται λίγες νεφώσεις , παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά της Θεσσαλίας και της ανατολικής Στερεάς οι οποίες τη νύχτα θα επεκταθούν και στα ημιορεινά των περιοχών αυτών. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι και από τα βόρεια οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς, 5 με 6 μποφόρ, που τη νύχτα θα ενισχυθούν. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από τον 01 βαθμό έως τους 15 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, 3-4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και κυρίως στην Κρήτη με σποραδικές καταιγίδες. Θα πνέουν άνεμοι νοτιοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Θα πνέουν άνεμοι νοτιοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη).

Ο καιρός το Σάββατο

Για το Σάββατο προβλέπονται τοπικές νεφώσεις στην Μακεδονία και στη Θράκη, με χιονόνερο ή χιόνι. Τα τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές ή χιονόνερο, σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα και χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά και μετά το μεσημέρι βαθμιαία ακόμα και σε πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της Εύβοιας. Προς το βράδυ, χιονοπτώσεις θα ξεκινήσουν σε όλο το Αιγαίο και κατά τόπους στο κεντρικό και το βόρειο τμήμα του θα είναι πυκνές. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα δυτικά θα εξασθενήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι θα πνέουν δυτικοί άνεμοι, 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση της τάξεως των 5 με 8 βαθμών Κελσίου, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια και θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα. Οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας δεν θα ξεπεράσουν στα βόρεια τους 3 με 5 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 6 με 8, στην υπόλοιπη χώρα τους 11 με 13 και μόνο στη νότια νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 15 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί στα ηπειρωτικά, ο οποίος τις βραδινές ώρες στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Ο καιρός την Κυριακή

Για την Κυριακή προβλέπεται στα δυτικά σχεδόν αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις. Στη Μακεδονία και στη Θράκη θα σημειωθούν παροδικές χιονοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις με βροχές ή χιονόνερο, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά καθώς και σε πεδινές περιοχές στα κεντρικά, οι οποίες στην Εύβοια και το Αιγαίο θα είναι κατά διαστήματα πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, 5 με 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το μεσημέρι. Τη νύχτα στα βόρεια οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν εκ νέου. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα και η πτώση θα γίνει αισθητή και στα νότια. Παγετός θα σημειωθεί στα ηπειρωτικά, ο οποίος τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά θα είναι ισχυρός.

