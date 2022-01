Κόσμος

Γκάνα: “Μακελειό” από τροχαίο φορτηγού με εκρηκτικές ύλες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δραματικός είναι ο απολογισμός της σύγκρουσης φορτηγού, η έκρηξη του οποίου δημιούργησε κρατήρα.

Η έκρηξη τεράστιας ισχύος η οποία σημειώθηκε χθες Πέμπτη αφού φορτηγό με εκρηκτικές ύλες που προορίζονταν για μεταλλείο ενεπλάκη σε τροχαίο στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 17 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 59, ενώ κατέστρεψε εν μέρει ή ολοσχερώς εκατοντάδες κτίρια στην πόλη Απιασέ, στη δυτική Γκάνα, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η έκρηξη σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην Απιασέ, όχι μακριά από την Μπογκόσο, πόλη όπου βρίσκονται αρκετά μεταλλεία, στη δυτική Γκάνα, 300 χιλιόμετρα από την Άκρα, την πρωτεύουσα της χώρας της Δυτικής Αφρικής με υπέδαφος πλούσιο σε μεταλλεύματα.

Βίντεο που επαλήθευσε το Γαλλικό Πρακτορείο εικονίζουν έναν μεγάλο κρατήρα, κτίρια που έχουν μετατραπεί σε άμορφες μάζες, συντρίμμια σκορπισμένα στο έδαφος σε απόσταση πολλών εκατοντάδων μέτρων. Διακρίνονται πτώματα, κάποια διαμελισμένα.

Κατά τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, σημειώθηκε «τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη φορτηγό που μετέφερε εκρηκτικές ύλες για λογαριασμό μεταλλευτικής εταιρείας, μια μοτοσικλέτα κι ένα τρίτο όχημα κοντά σε μετασχηματιστή του δικτύου ηλεκτροδότησης», ανέφερε ο Κοτζό Οπόνγκ Νκρούμα, ο υπουργός Πληροφοριών της Γκάνας, σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή.

Περί τις 17:00 (τοπική ώρα· 18:00 ώρα Ελλάδας), οι αρχές είχαν καταμετρήσει «συνολικά 17 ανθρώπους που δυστυχώς επιβεβαιώθηκε ότι είναι νεκροί», ενώ «59 τραυματίες διασώθηκαν», πρόσθεσε.

Από τους 59 τραυματίες, 42 διακομίστηκαν σε κέντρα υγείας, ορισμένοι «σε κρίσιμη κατάσταση», διευκρίνισε ο υπουργός. Όλα τα νοσοκομεία της περιοχής έχουν κινητοποιηθεί και οι αρχές σχεδιάζουν να μεταφέρουν τους τραυματίες που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση στην Άκρα.

«Πόλη φάντασμα»

«Είναι μια μαύρη Πέμπτη. Μέχρι στιγμής, γνωρίζουμε πως έχουν υποστεί ζημιές 500 σπίτια. Ορισμένα ισοπεδώθηκαν εντελώς από την έκρηξη, ενώ άλλα έχουν ρωγμές», δήλωσε χθες βράδυ στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σέτζι Σάτζι Αμεντόνου, στέλεχος του εθνικού οργανισμού αντιμετώπισης καταστροφών της Γκάνας.

Η Απιασέ «είναι σχεδόν πόλη φάντασμα τώρα. Ορισμένα σπίτια κάηκαν, άλλα καλύφθηκαν από συντρίμμια, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη», πρόσθεσε.

Επιζήσαντες που μίλησαν στον τοπικό Τύπο περιέγραψαν σκηνές απελπισίας.

Όπως ο Αμπένα Μίντα, που εξήγησε πως έσπευσε στον τόπο του δυστυχήματος για να δει εάν υπήρχαν θύματα κι αν μπορούσε να βοηθήσει.

«Ο οδηγός του φορτηγού με τα εκρηκτικά έτρεξε προς εμάς για να μας πει να φύγουμε και μερικά λεπτά αργότερα, ακούσαμε μια δυνατή έκρηξη», εξήγησε.

«Με έπιασε ίλιγγος, έπεσα κάτω στους θάμνους. Κατάφερα να σηκωθώ και είδα πολλά διαμελισμένα πτώματα στον δρόμο», πρόσθεσε αυτός ο αυτόπτης μάρτυρας, που τραυματίστηκε ελαφρά στα πόδια και στα χέρια.

Για να αποφευχθεί δεύτερη έκρηξη, οι αρχές έστειλαν στην περιοχή μεικτή ομάδα πυροτεχνουργών της αστυνομίας και του στρατού. Θα «εξετάσει την κατάσταση και θα εφαρμόσει μέτρα ασφαλείας», διευκρίνισε η κυβέρνηση.

Οι αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τον τόπο της έκρηξης, να μετακινηθούν σε κοντινά χωριά. Σχολεία και εκκλησίες άνοιξαν για να περάσουν τη νύχτα.

Ο πρόεδρος Νάνα Ακούφο-Αντό μίλησε χθες το απόγευμα για «αληθινό λυπηρό, ατυχές και τραγικό γεγονός» και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Τα φονικά δυστυχήματα που συνδέονται με τον τομέα των μεταλλείων είναι συχνά στην Γκάνα, αλλά συνήθως πρόκειται για καταρρεύσεις αυτοσχέδιων μεταλλείων, συχνότερα παράνομων. Τον Ιούνιο, τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε τέτοιο μεταλλείο στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Η Γκάνα κατατάσσεται δεύτερη ως προς την παραγωγή χρυσού σε ολόκληρη τη Μαύρη Ήπειρο, μετά τη Νότια Αφρική.

Το χρυσωρυχείο Τσιράνο, για το οποίο προορίζονταν τα εκρηκτικά, διαχειρίζεται η εταιρεία Kinross, με έδρα το Τορόντο του Καναδά.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε η Έλζα Σοάρες



Μαρούσι: Φωτιά κατέστρεψε εστιατόριο (εικόνες)

Ξυλοκόπησε και λήστεψε τον πατέρα του!