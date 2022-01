Οικονομία

Πτήσεις υδροπλάνων σε Κέρκυρα και Παξούς

Σε ισχύ οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας για τα υδατοδρόμια Κέρκυρας και Παξών. Eξετάζονται ακόμα 25 αιτήματα.

Τη δυνατότητα να υποδεχθούν πτήσεις υδροπλάνων αποκτούν η Κέρκυρα και οι Παξοί, καθώς τέθηκαν σε ισχύ οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας στα υδατοδρόμιά τους, με σχετικές αποφάσεις του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιου για τις Μεταφορές, κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου.

Οι εν λόγω άδειες πιστοποιήθηκαν μετά την ολοκλήρωση της Επιθεώρησης της Επιτροπής Υδατοδρομίων στον "Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε." (ΟΛΚΕ Α.Ε.) και αφορούν στη θαλάσσια περιοχή Λιμένα Κέρκυρας, στην Κέρκυρα και στη θαλάσσια περιοχή Λιμένα Γαΐου Παξών, στους Παξούς.

Η πιστοποίηση των δύο υδατοδρομίων πραγματοποιήθηκε με βάση τις μεταβατικές διατάξεις του νέου θεσμικού πλαισίου, καθώς το 2014, επί θητείας και τότε του κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου, τα υδατοδρόμια αυτά είχαν αδειοδοτηθεί, αλλά οι συγκεκριμένες άδειες παρέμεναν ανενεργές για πολλά χρόνια.

Άδειες ίδρυσης έχουν χορηγηθεί επίσης στα υδατοδρόμια Βόλου και Ρεθύμνου, όπου εκκρεμεί η κατασκευή των εγκαταστάσεων, όπως πλωτή προβλήτα, σημεία πρόσδεσης και κτήριο εξυπηρέτησης επιβατών, προκειμένου να χορηγηθεί σε αυτά και άδεια λειτουργίας. Δρομολογείται και η συμμόρφωση της άδειας λειτουργίας του υδατοδρομίου στην Πάτρα.

Ταυτόχρονα, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι σε εξέλιξη η διαδικασία εξέτασης άλλων 25 αιτημάτων χορήγησης αδειών υδατοδρομίων, εκ των οποίων τα 20 αφορούν στη χορήγηση άδειας ίδρυσης και τα πέντε σε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (Σκύρος, Αλόννησος, Σκόπελος, Πάτμος και Τήνος).

Με αφορμή την πιστοποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στα υδατοδρόμια της Κέρκυρας και των Παξών, ο κ. Παπαδόπουλος δήλωσε:

"Μετά από πολλά χρόνια, γίνονται σήμερα τα πρώτα σταθερά βήματα για τη δημιουργία ενός δικτύου υδατοδρομίων στην πατρίδα μας. Η Κέρκυρα και οι Παξοί έχουν πλέον τις υποδομές για να υποδεχθούν πτήσεις υδροπλάνων και ευελπιστώ ότι εφόσον εκδηλωθεί επενδυτικό ενδιαφέρον, η Ελλάδα θα αποκτήσει σύντομα ένα νέο ιπτάμενο μέσο μεταφοράς που ταιριάζει στη γεωγραφία της και θα συνεισφέρει καταλυτικά στον τουρισμό, την οικονομία, αλλά και στην εθνική συνοχή.”

