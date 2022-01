Κόσμος

“Μεγάλη Αλβανία”: Η Ρωσία καταδικάζει τις ζυμώσεις

Τι αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών της Μόσχας για τις κινήσεις στα Βαλκάνια και την σχέση Αλβανίας – Κοσσυφοπεδίου.

Η Μόσχα «συμμερίζεται» πλήρως «την ανησυχία» για τον μεγαλοϊδεατισμό ορισμένων στην Πρίστινα και στα Τίρανα και την πρόθεσή τους για τη δημιουργία της λεγόμενης «Μεγάλης Αλβανίας» μέσω της συγχώνευσης «δύο αλβανικών κρατών» στα Βαλκάνια, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Αυτά τα «σχέδια δεν μπορούν παρά να χαρακτηριστούν υπονομευτικά. Οποιαδήποτε μυστική αναθεώρηση των συνόρων στην περιοχή είναι εξ ορισμού καταστροφική για την ήδη εύθραυστη σταθερότητα σε αυτό το τμήμα της Ευρώπης, όπου υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν όσον αφορά την υπέρβαση των συνεπειών των συγκρούσεων και των πολέμων της δεκαετίας του 1990», ανέφερε η υπηρεσία Τύπου του ρωσικού ΥΠΕΞ εξ ονόματος του υπουργού Σεργκέι Λαβρόφ σε σχετική ερώτηση που υποβλήθηκε γραπτώς.

«Βιώσιμη λύση του προβλήματος του Κοσόβου είναι δυνατή μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου, πρωτίστως του ψηφίσματος 1244 του ΣΑ του ΟΗΕ, το οποίο κατοχυρώνει μεταξύ άλλων την εδαφική ακεραιότητα της Σερβίας με την Αυτόνομη επαρχία Κοσσυφοπεδίου και Μετοχίων στη σύνθεσή της. Ειδικά προς την κατεύθυνση αυτού του εγγράφου μπορούν και πρέπει να διεξαχθούν οι συνομιλίες Βελιγραδίου και Πρίστινας», συνεχίζει το ρωσικό ΥΠΕΞ, προσθέτοντας ότι «αποτέλεσμά τους πρέπει να αποτελέσει μια μακρόχρονη λύση, η οποία θα ικανοποιεί τη σερβική πλευρά και θα τύχει της έγκρισης του ΣΑ του ΟΗΕ».

Η ρωσική διπλωματία διατείνεται ότι «η ηγεσία της Πρίστινα είναι καιρός να κατανοήσει ότι οι προκλητικές προσπάθειές της να πείσει τον υπόλοιπο κόσμο για τη βιωσιμότητα της περιβόητης ‘κρατικής υπόστασης του Κοσόβου’ είναι εξαρχής καταδικασμένες σε αποτυχία», ενώ «η τροφοδότηση του αλβανικού εθνικισμού και σοβινισμού, η συστηματική καταπίεση του σερβικού και λοιπού μη αλβανικού πληθυσμού, οι διώξεις σε βάρος της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας μαρτυρούν την αφερεγγυότητα αυτού του σχεδίου».

Για τη ρωσική διπλωματία «η σιωπή της Δύσης ήδη από καιρό δεν εκπλήσσει», αλλά αποτελεί «σύμπτωμα της τυφλής ικανοποίησης των ιδιοτροπιών των Αλβανοκοσοβάρων εξτρεμιστών από τους ξένους προστάτες τους», καθώς κατά τη ρωσική εκτίμηση «η ΕΕ, στην οποία έχει ανατεθεί από τη ΓΣ του ΟΗΕ διαμεσολαβητικός ρόλος στο διάλογο Βελιγράδι-Πρίστινα, είναι ολοφάνερο ότι δεν ανταποκρίνεται σε αυτόν, καθώς δεν είναι σε θέση, αν και μεσολάβησαν εννέα ολόκληρα χρόνια από την επίτευξη της σχετικής συμφωνίας, να υπερβεί την υπονόμευση της υλοποίησης από τους Κοσοβάρους των υποχρεώσεών τους ως προς την ίδρυση στην επαρχία της Ομοσπονδίας σερβικών αυτοδιοικήσεων»

«Θα επιδιώκουμε και στο εξής οι επιθέσεις της Πρίστινας να τύχουν της δέουσας αποτίμησης, μεταξύ άλλων και από τους διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου πρωτίστως του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, προς το συμφέρον της διατήρησης της ειρήνης και της ασφάλειας στα Βαλκάνια», καταλήγει το ρωσικό ΥΠΕΞ.

