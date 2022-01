Πολιτική

Δένδιας: Η Ελλάδα θα υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα

Ηχηρό μήνυμα έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών μέσα από συνέντευξή του.

«Υπάρχει όντως έξαρση της ρητορικής της τουρκικής κυβέρνησης, η οποία πλέον σε λεκτικό επίπεδο δεν τηρεί καν τα προσχήματα και θέτει υπό αμφισβήτηση κεκτημένα δεκαετιών, με εξωφρενικές αιτιάσεις, πέραν κάθε έννοιας λογικής και βεβαίως της διεθνούς νομιμότητας» τονίζει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Κεφάλαιο και στο Capital.gr.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Νίκος Δένδιας υπογραμμίζει ότι είναι απόλυτα ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα δεν αφήνει αναπάντητη οιαδήποτε πρόκληση και διαμηνύει πως ουδείς δικαιούται να έχει αυταπάτες ως προς τη θέληση της χώρας μας να υπερασπισθεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Εξίσου, ο υπουργός Εξωτερικών καθιστά εκ νέου σαφές πως η Ελλάδα επιθυμεί τον εποικοδομητικό διάλογο και την προώθηση μιας «θετικής ατζέντας», πάντα όμως στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και ιδιαίτερα του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

Επίσης, παρατηρεί πως «η Ελλάδα εργάζεται αδιάκοπα για τη δημιουργία νέων σχημάτων συνεργασίας και αναδεικνύεται σε περιφερειακό πόλο σταθερότητας, τη στιγμή που η Τουρκία, παρά τη δική μας αντίθετη επιθυμία, συμπεριφέρεται ως παράγοντας αποσταθεροποίησης».

Περαιτέρω, ο Νίκος Δένδιας αναφέρεται στον τομέα της ενέργειας και επισημαίνει ότι σήμερα η Ελλάδα έχει αναδειχθεί σε έναν ισχυρό διαμετακομιστικό κόμβο.

Ειδική αναφορά κάνει στην ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας - Αιγύπτου. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η εν λόγω Συμφωνία που αφορά την πρώτη διασύνδεση της Ευρώπης με την Αφρική στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, εφαρμόζει στην πράξη τη Συμφωνία οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με την Αίγυπτο, ενώ παράλληλα εδραιώνει τη σημαίνουσα γεωπολιτική και ενεργειακή θέση της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή.

Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τις ΗΠΑ, ο υπουργός Εξωτερικών χαρακτηρίζει αγαστή τη συνεργασία στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ) και υπογραμμιζει την αμερικανική στήριξη στη δημιουργία πλωτού τερματικού σταθμού υγροποίησης φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη, τη δημιουργία διασυνδετήριων αγωγών με τις χώρες στα βόρεια σύνορα μας, καθώς και τον «Euro-Asia Interconnector» που προβλέπει την ηλεκτρική σύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.

Εν συνεχεία, ο Νίκος Δένδιας εστιάζει στη σημασία της οικονομικής διπλωματίας, τονίζοντας ότι έχει αναδειχθεί σε βασική προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής. Ειδικότερα, επισημαίνει ότι «έχει ήδη επιτευχθεί σημαντικό έργο με την προσέλκυση εμβληματικών επενδύσεων σε τομείς όπως η "πράσινη" οικονομία, η ενέργεια και η τεχνολογική καινοτομία».

Τέλος, ο υπουργός Εξωτερικών κάνει λόγο για στρατηγική επιλογή στο άνοιγμα της εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας στην υποσαχάρια Αφρική.

