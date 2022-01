Πολιτική

Δένδιας: H Τουρκία να σεβασθεί πλήρως τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας

Νέο μήνυμα στην Τουρκία έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών κατά τον χαιρετισμό του στην κοπή της πίτας του Συλλόγου Ιμβρίων.



Το μήνυμα πως η Τουρκία πρέπει επιτέλους να σεβασθεί πλήρως τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας στην Ίμβρο, στην Τένεδο και στην Κωνσταντινούπολη, εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα τη Συνθήκη της Λωζάνης, έστειλε εκ νέου ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατά τον χαιρετισμό του στην κοπή της πίτας του Συλλόγου Ιμβρίων για το νέο έτος, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.

Ειδικότερα, ο Νίκος Δένδιας τόνισε πως η Τουρκία οφείλει να εκπληρώσει στο ακέραιο τις προβλέψεις του άρθρου 14 της Συνθήκης της Λωζάννης περί εγγυήσεων στον μη μουσουλμανικό γηγενή πληθυσμό, όσον αφορά τη θέσπιση καθεστώτος τοπικής αυτονομίας και αυτοδιοίκησης και την προστασία των προσώπων και της περιουσίας τους.

Παράλληλα, κάλεσε τη γειτονική χώρα «να συμμορφωθεί με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, όπως για παράδειγμα το Ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (1625/27.6.2008), σχετικά με τα δικαιώματα ιδιοκτησίας της ελληνικής μειονότητας στην Ίμβρο και στην Τένεδο».

Περαιτέρω, διαβεβαίωσε τόσο ο ίδιος προσωπικά όσο και οι υπηρεσίες του υπουργείου Εξωτερικών θα συνεχίσουν να αποτελούν αρωγό των προσπαθειών τους για να διατηρηθεί ζωντανή η συλλογική μνήμη των Ιμβρίων και για να αποκατασταθούν οι αδικίες που ο Ιμβριακός Ελληνισμός έχει υποστεί από τις τουρκικές αρχές. «Θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε δίπλα σας, αξιοποιώντας κάθε μέσο που διαθέτουμε προς επίτευξη του σκοπού αυτού» κατέστησε σαφές και σημείωσε: «Θα συνεχίσουμε, σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, να μεριμνούμε για τη στελέχωση των ομογενειακών σχολείων στην Ίμβρο, τα οποία, χάρις και στις δικές σας προσπάθειες, καλύπτουν πλέον και τις τρεις βαθμίδες σχολικής εκπαίδευσης. Ομοίως, θα συνεχίσουμε να συνδράμουμε και στην εγκατάσταση νέων οικογενειών στο νησί. Και θα συνεχίσουμε, βεβαίως, με κάθε ευκαιρία, να υπενθυμίζουμε τις δεσμεύσεις που η Τουρκία έχει αναλάβει και να αναδεικνύουμε τις αδικίες που υφίσταται ο Ιμβριακός Ελληνισμός».

Ως προς αυτό, ο Νίκος Δένδιας επισήμανε πως «αψευδές δείγμα της συμπαράστασής μας αποτελεί και η επίσκεψη σε λίγες ημέρες του υφυπουργού Εξωτερικών Ανδρέα Κατσανιώτη στην Ίμβρο, όπου θα του δοθεί η δυνατότητα να διαμορφώσει επιτοπίως εμπεριστατωμένη εικόνα και να διαβουλευθεί ως προς τις δυνατότητες που διανοίγονται σχετικά με την περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ομογενών μας».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός Εξωτερικών στο «πολυσχιδές έργο» που επιδεικνύει ο Σύλλογος Ιμβρίων εδώ και πολλές δεκαετίες, το οποίο, όπως σημείωσε, έχει διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε πολλές οικογένειες να επιστρέψουν στις πατρογονικές τους εστίες. «Με το σημαντικό αυτό έργο του, ο ιστορικός Σύλλογος Ιμβρίων συνεισφέρει στην ουσιαστική αναζωογόνηση του Ιμβριακού Ελληνισμού, ο οποίος, πρέπει να θυμόμαστε πάντοτε, ότι όταν υπεγράφη η Συνθήκη της Λωζάνης, αποτελούσε τη συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων του νησιού» υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας.

Επίσης, σημείωσε πως οι δράσεις του συλλόγου πλαισιώνονται από την έντονη και προς πάσα κατεύθυνση δραστηριοποίηση, αλλά και το διαρκές ενδιαφέρον για τα τεκταινόμενα στην Ίμβρο, του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, Ιμβρίου στην καταγωγή. Αδιαμφισβήτητα, επισημαίνει ο Νίκος Δένδιας, η δραστηριοποίηση του Οικουμενικού Πατριάρχη, ο οποίος συμπλήρωσε την παρελθούσα χρονιά 30 χρόνια διακονίας στον Οικουμενικό Θρόνο της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, αποτελεί σημαντικό εχέγγυο για την περαιτέρω ενίσχυση του Ιμβριακού Ελληνισμού. Όπως εχέγγυο αποτελούν, ασφαλώς, και οι κοπιώδεις προσπάθειες του Μητροπολίτη Ίμβρου και Τενέδου Κυρίλλου, οι οποίες συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ομογενών μας, προσέθεσε. Παρά το ευοίωνο κλίμα το οποίο έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, οι ενέργειες αυτές θα πρέπει να έχουν συνέχεια. Και για να διασφαλισθεί η συνέχεια τους, θα πρέπει και οι τουρκικές αρχές να πράξουν αυτό που τους αναλογεί, τόνισε ο κ. Δένδιας.

