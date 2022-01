Ερντογάν: Συνέλαβαν δημοσιογράφο για εξύβριση

Κόσμος

Η δημοσιογράφος Σεντέφ Καμπάς συνελήφθη και ετέθη σε προσωρινή κράτηση σήμερα για «εξύβριση του προέδρου»

Η δημοσιογράφος Σεντέφ Καμπάς συνελήφθη και ετέθη σε προσωρινή κράτηση σήμερα για «εξύβριση του προέδρου», αφού είπε από τηλεοράσεως μία παροιμία, η οποία ερμηνεύθηκε ότι αφορούσε τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, ανακοίνωσε ο δικηγόρος της δημοσιογράφου.

«Υπάρχει μια πολύ γνωστή παροιμία που λέει ότι η εστεμμένη κεφαλή γίνεται σοφότερη. Αλλά βλέπουμε ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Το βόδι μπαίνοντας στο παλάτι δεν γίνεται βασιλιάς , αλλά το παλάτι γίνεται στάβλος», δήλωσε live η πολύ γνωστή στην Τουρκία δημοσιογράφος στο τηλεοπτικό δίκτυο Tele1.

Η Σεντέφ Καμπάς δημοσίευσε παράλληλα την κιρκασιανή παροιμία στον λογαριασμό της στο Twitter, όπου έχει 900.000 ακολούθους.

Η δημοσιογράφος συνελήφθη την νύκτα στο σπίτι της στην Κωνσταντινούπολη, ανακρίθηκε και ετέθη σε προσωρινή κράτηση, δήλωσε σήμερα ο δικηγόρος της Ουγκούρ Ποϊράζ.

«Η σύλληψη της Σεντέφ Καμπάς για “εξύβριση του προέδρου» αποτελεί σοβαρή παραβίαση του δικαιώματος της έκφρασης», σχολίασε το Συνδικάτο των Δημοσιογράφων της Τουρκίας (TGS).

